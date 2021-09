Caz hakkında merak ettikleriniz Eray Aytimur’la ‘Caz Karavanı’nda

“Caz müziği nedir?” sorusu ile yola çıkan, deneyimli müzik yazarı ve radyo programcısı Eray Aytimur tarafından hazırlanan “Caz Karavanı” podcast dizisi, caz müziğinin tarihi, gelişimi ve bu müziğin kültürü ile ilgili merak edilen konuları her bölümde ağırladığı konuklarına soruyor. Haziran ayında, piyanist – besteci Selen Gülün’ün konuk olduğu ilk bölümü ile yayına başlayan “Caz Karavanı”, Can Tutuğ, Şenova Ülker, Sibel Köse ve Can Tutuğ’un konuk olduğu yeni bölümleriyle İş Sanat’ın YouTube kanalında ve podcast mecralarında dinlenebiliyor. Ayrıca, her bölüme özel hazırlanan çalma listeleri de İş Sanat’ın Spotify hesabında yer alıyor.



