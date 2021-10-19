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Carmen Mola üç erkekmiş

#İspanya#Carmen Mola#Çingene Gelin
Carmen Mola üç erkekmiş

İspanya'da ünlü kadın yazar Carmen Mola, ‘Planeta’ edebiyat ödülünü kazanınca, böyle bir kişinin aslında var olmadığı, üç erkek yazarın bu mahlası kullandığı ortaya çıktı.

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İspanya’da 15 Ekim gecesinde düzenlenen ve Carmen Mola’nın layık görüldüğü ‘Planeta’ ödülünün töreninde, ödülü almak için çağrılan Mola yerine kürsüye Antonio Mercero, Jorge Diaz ve Agustin Matinez adlarındaki üç erkek yazar çıktı.

LİSE ÖĞRETMENİ SANILIYORDU

‘La Novia Gitana’, ‘La Red Purpura’ ve ‘La Nena en Alfaguara’ adlı kitaplarla bu zamana kadar yüksek satışlar elde eden Carmen Mola’nın kim olduğu hep saklanmıştı. İspanyol basını, yayınevinin çoğu zaman Mola için Madrid’de bir lise öğretmeni olduğunu ve öne çıkmak istemediğini söylediğini yazdı.

Gerçeğin ödül töreninde ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmalara cevap veren üç İspanyol yazar, “Hiçbir zaman üç erkek olarak bir kadının arkasına saklanmadık. Saklandığımız bir isimdi” dedi.

Madrid’deki bir feminist kitabevi ise bu olaydan sonra Carmen Mola’nın kitaplarının raflardan kaldırılması kararı aldığını açıkladı.

Carmen Mola’nın ‘Çingene Gelin’ adlı romanı bu yıl nisan ayında Nilüfer Demirbaş çevirisiyle Epsilon yayınları tarafından Türkçe yayımlanmıştı

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#İspanya#Carmen Mola#Çingene Gelin

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