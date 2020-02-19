Capitol'de 'DuyularÄ±n UyanÄ±ÅŸÄ±'

Ä°lki 12 Åžubat Ã‡arÅŸamba, Dilan Bozyel 'Paris â€“ Beyrut: Mutluluk HattÄ±' sergisi ile baÅŸlayan 'DuyularÄ±n UyanÄ±ÅŸÄ±' sergisi, 4 Martâ€™ta Simay BÃ¼lbÃ¼lâ€™ Ã¼n 'KapÄ±larÄ± Aralayan KadÄ±nlar'Ä± mercek altÄ±na alÄ±yor. Mustafa Seven, nisan ayÄ± boyunca 'DÃ¼nyanÄ±n Suretleri'Â sergisi ile sanatseverleri farklÄ± duygulara taÅŸÄ±yor. MayÄ±s ayÄ± ise IÅŸÄ±k Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Banu Ä°nanÃ§ Uyan Durâ€™ un teknolojiyi sanatla birleÅŸtiren 'YarÄ± GerÃ§eklik' sergisini kapsÄ±yor.

Sergi takvimi:

12 Åžubat- 4 Mart Dilan Bozyel:Â Paris- Beyrut Mutluluk HattÄ±

7- 31 Mart Simay BÃ¼lbÃ¼l: KapÄ±larÄ± Aralayan KadÄ±nlar

3-27 Nisan Mustafa Seven: DÃ¼nyanÄ±n Suretleri

4-27 MayÄ±s Banu Ä°nanÃ§ Uyan Dur: YarÄ± GerÃ§eklik

Â

Â