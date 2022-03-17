Cansen Ercan’ın ‘gri’ evreni

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Resme yaklaşımını “Bir ressamın gözlemlerini biriktirme biçimi diğerlerinden farklıdır; ayıklayarak, ekleyerek, çoğaltarak, yeniden düzenleyerek biriktirir ve bir malzeme haline getirir. Bu birikim resimsel, plastik unsurların çevrelediği yüzey üzerinde resim halini alır. Bütün hesaplaşmam bahsettiğim bu resimsellik içinde ortaya koyduğum problemlerde ve o problemleri çözerken sunduğum önermelerdedir. Bu anlamda malzeme dile hizmet eder. Plastik değerlerin dışında edebiyata, şiire temel oluşturabilecek unsurları benim işlerimde aramak yanlış olur. Tercihim, izleyiciyle resmin kendi elemanları ve plastik değerler üzerinden ilişki kurulmasından yanadır” cümleleriyle açıklayan sanatçı Cansen Ercan, yeni çalışmalarıyla Evin Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

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Cansen Ercan, kompozisyonlarında hikayesel/tematik unsurları kendine saklar ve izleyenlere özgür bir görme alanı sunar. Sanatçının peyzajlarının, portrelerinin yanı sıra figürlü kompozisyonlarının da yer aldığı sergisinde kullandığı gri skala dilinin önemli bir unsuru olarak görülüyor. Konuyu resme bahane ediyor. Nesneyi görmezden gelmek yerine resmin diğer unsurlarının içinde sindirip, kurduğu düzene işlevsellendiriyor.Cansen Ercan’ın sergisi 9 Nisan 2022’ye kadar Evin Sanat Galerisi’nde görülebilir.