Cannes Film Festivali temmuza ertelendi

74. Cannes Film Festivali organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden olan festivalin Covid19 salgını nedeniyle planlandığı tarih olan 11-22 Mayıs yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.

Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.