Cannes Film Festivali temmuza ertelendi
11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temmuz ayına ertelendi.
74. Cannes Film Festivali organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden olan festivalin Covid19 salgını nedeniyle planlandığı tarih olan 11-22 Mayıs yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.
Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.
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