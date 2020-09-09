Çağlar Çorumlu ve Reha Özcan arka arkaya açık hava sahnesinde...

Übü Hep Übü

An Yapım'ın organizasyonuyla 'yanyana duralım' mottosuyla düzenlenen 'Sahnede Yeniden Buluşuyoruz' adlı etkinlik kapsamında 11 Eylül Cuma akşamı başrolünde Çağlar Çorumlu'nun rol aldığı 'Übü Hep Übü' adlı oyun seyirciyle buluşacak.

1888’de Alfred Jarry’nin yarattığı karakter Übü, yine Alfred Jarry ve François Rabelais, William Shakespeare, C.H. Grabbe, Georg Büchner’in yapıtlarından yararlanarak Özgür Erkekli’nin kalemi ve rejisiyle, TiyatrOPS tarafından ‘bilmem kaç yüzyıl sonra’ sahneleniyor. Yüceltilmiş toplumsal değerleri alçaltan, tüm aşağı değerleri yücelten zamansızlığın içinde basitliğiyle, kabalığıyla, gülünçlüğüyle Übü ve ona eşlik eden kişiliksizleştirilmiş, saf ve gizemli bir yaşama sahip yardımcıları yani ‘Kenar Süsleri’, zamandan ve mekândan taşarak karşımıza geliyor.

Zorbalık, para hırsı, hainlik, nankörlük, kibir, korkaklık, açgözlülük, tüm bunlarla kendine hizmet eden Übü ve eksik orkestrasının şarkılarıyla bir taşlama komedisi…





Etkinlik kapsamında 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30'da ise Murathan Mungan’ın; Orhan Veli’nin dupduru, hayatın müthiş detaylarıyla dolu şiirlerinden kurguladığı ‘Bir Garip Orhan Veli’, Reha Özcan’ın tek kişilik performansıyla seyirciyle buluşacak. Müşfik Kenter’in 30 sene boyunca etkileyici bir yorumla sahnelediği bu eser, şimdi Reha Özcan’ın yetkin oyunculuğuna teslim. Oyunun özgün sahne tasarımında yönetmen Murat Sarı’nın imzası var.







Toplam 16 oyunun yer alacağı ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ 30 Eylül’e kadar UNIQ İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde sürecek. Etkinlik boyunca Genco Erkal, Tülay Günal, Erdal Özyağcılar, Reha Özcan, Çağlar Çorumlu, Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Genco Erkal, Tülin Özen, Berna Laçin, Rutkay Aziz, Dolunay Soysert gibi usta isimler uzun bir aradan sonra tekrar seyirciyle buluşuyor. ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ 30 Eylül akşamı Erdal Özyağcılar ile Berna Laçin’i bir araya getiren Tiyatro Martı yapımı ‘Hoşgeldin Boyacı’ adlı oyunla sona erecek.

Uniq İstanbul, tiyatroların pandemi sürecini ekonomik olarak en ağır geçiren alan olduğunu gözeterek, tiyatrolarla dayanışmak üzere, Açık Hava Sahnesi’ni katılımcı tiyatro topluluklarına bedelsiz olarak açtı.











