Çağdaş sanatın Akaretler günleri

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Bilgili Holding ev sahipliğinde Akaretler Sıraevler’in etkileyici tarihi atmosferinde gerçekleştirilen Artweeks@Akaretler’in 6. Edisyonu başladı. Organizasyonunu Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş’un üstlendiği etkinlik, dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda 10 Nisan’a kadar devam edecek. Çağdaş sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileriyle kutlayan etkinlik, her gün 11.00-20.00 saatleri arasında Akaretler Sıraevler 11, 12, 15, 17, 19, 37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Şehri ve sanatı yeniden bir araya getirmenin heyecanını yaşayan Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo, “İstanbul’da, özellikle genç sanatçılar için çekim merkezlerinden biri haline gelmiş Akaretler gibi merkezi bir lokasyonda, birbirinden kıymetli sanatçıları ve sanatın en güzel örneklerini izleyicisiyle, altıncı kez, ücretsiz bir şekilde buluşturacak olmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı” diyor.

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NFT DE OLACAK

Pandemi nedeniyle ara verdikleri içeriklerini genişlettiklerini vurgulayan Sabiha Kurtulmuş, içerikle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu etkinlik İstanbul’un göbeği Nişantaşı’nda birbiri ardına sıralı tarihi evlerde farklı sanat üretimlerini, galerileri ve koleksiyonerleri bir arada izleme olanağı sağlıyor. Bizim etkinliğimizin ana amacı sanatın farklı dinamiklerini ve birbirini destekleyen yapılarını bir araya getirmek. Bunu yaparken de yan etkinlik olarak partilerimiz, konuşmalarımız ile işin eğlence tarafında da olmayı önemsedik. Korona ile geçen iki yıl süresince izlenme dışında bir aktivitemiz olamamıştı. Bu sene farklı işbirlikleri ile sanatsal sunumların yanında izleyicilerimize farklı içerikler sunacağız. Katılımcı galeriler dışında, bu yıl İstanbul Modern Gala kurucusu Seli Elvasvili’nin koleksiyonundan önemli kadın sanatçılarımızdan oluşan bir seçki, Selman Bilal’in video ve fotoğraf ağırlıklı ‘yeni medya’ koleksiyonundan bir kesiti ve yine Murat Ülker’in desteklediği sanatçılarla işbirliği doğrultusunda hazırlanan bir projeyi izleyicilerle paylaşacağız. Milliyet Sanat ve Difo Art kendi özel alanıyla, Magnet Quarterly ise bir fotoğraf sergisiyle katılacak. Son dönemlerin güncel konusu NFT ile ilgili ise geçtiğimiz aylarda galericilerle ortaklaşa işbirliğine girerek Hasköy İplik Fabrikası’nda sergi düzenleyen ve başarılı bir satış yapan Carny, Artweeks’te bizimle olacak.”

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Artweeks@Akaretler’in 6. Edisyonu’na katılan galeriler şöyle: ArtSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, Pilevneli, Versus Art Project, ArtOn İstanbul, Pi Artworks, MERKUR Galeri, Ferda Art Platform, Mixer Art Gallery, Mine Sanat Galerisi ve Öktem Aykut.