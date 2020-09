Büyük yarış başlıyor!

Profesör Bokaka’nın önünde önemli bir görev var. Lama, geyik, fil, deve, dinazor, balina, penguen, inek, papağan balığı, ardıç kuşu bir yarıştalar. Her biri kendi kakalarının en havalısı olduğunu düşünüyor. Ama her yarışın bir birincisi olur. En havalı kaka kiminki? Bunu ancak Profesör Bokaka belirleyebilir.

Yıllardır kitaplarıyla çocukların hayal alemlerinde yepyeni kapılar aralamalarını sağlamış bir yazar Elif Yonat Toğay. Çocukların saf ve eğlenceli dünyasında eserler vermekten çok mutlu olduğunu ve çocuk dürbününü kaybetmediği sürece bu alanda eserler vermeyi sürdürmeyi planladığını söyleyen yazar bu son kitabında çocuklara biyolojik döngüleri, doğanın düzenini, canlıların tabiattaki görevlerini anlatmak için daha zekice bir yol seçilemezdi. Birbirinden renkli sayfalar, akılda kalıcı çizimler, öğretici ve muzip yazılar bir araya geliyor. Ortaya böyle komik ve eğitici bir hikâye çıkıyor.

Gamze Seret’in renkli çizimleriyle desteklenen ‘En Havalı Kaka Benimki!’ sayesinde çocuklar belki de daha önce bilgi sahibi olmadıkları hayvanlarla ilgili birçok şey öğrenecekler. Elif Yonat Toğay bir röportajında çocuk kitapları yazmayı tercih etme sebebini: “Çocuk bakışıyla yazıyorum ben. Bunun için çocuk dürbünüm hep elimde. Dünyayı bu şahane dürbünle gözlemlemek, çocuk mantığıyla sorgulamak çok eğlenceli” şeklinde aktarıyor. Bu yeni kitabında da çocuk dürbününü eline almış ve çocuklara harika bir öykü armağan etmiş. Kitabın kapak ve iç resim tasarımlarına imza atan başarılı illüstratör Gamze Seret, gelecek nesillerin hayal dünyasını geliştirebilecek rengarenk çizimlerle kitabın başarısına destek olmuş.

Küçük okurların zengin hayal dünyasında birbirinden tatlı yolculuklara çıkmasını sağlayacak kitap. Nasıl mı? Bu yarışta okuyucu da Profesör Bokaka’nın yardımcılarından biri. Dikkatli dinlemeyi, mukayese yeteneğini gerektiren bir okuma deneyimi sağlayan kitapla okul öncesi dönemde kazanılması gereken önemli nitelikler sağlamlaştırılıyor. Hatta kitap bunun da ilerisine geçip çoğu yetişkinin bilmiyor olabileceği genel kültür bilgileri sunuyor küçük okurlarına.

Didaktik olmadan öğreten bu hikâyeyi okuduktan sonra çocuğunuzun ne çok şey öğrenmiş olduğuna şaşırmanız mümkün. Doğaya saygı duyma bilincinin çok küçük yaştan kazanılmasının gerekliliği biliniyor. Böcekten, kuşa besin zincirinin her halkasının tabiata sağladığı muazzam katkıya dikkat çekiyor kitap. Doğanın mucizelerinin altını da bir güzel çiziyor.

Kimininki kokusuz, kimininki tütsü niyetine kullanılıyor, kimininki bahçıvan görevi görüyor. Her birinin mucizesini bu hikâyeyi okuyanlar öğreniyor. Tatlı mı tatlı çizimlerin, birbirinden komik yazılarla harmanlandığı kitaba siz ebeveynler de bayılacaksınız. Bu yarışın kazananı okuyucusu oluyor.

EN HAVALI KAKA BENİMKİ

Elif Yonat Toğay

Resimleyen: Gamze Seret

Doğan Egmont, 2020

32 sayfa, 32 TL.