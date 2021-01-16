Büyük besteciye veda

Türkiye müzik tarihinin büyük ismi, besteci, yazar, eğitmen ve yayıncı Muammer Sun hayata veda etti. Sanatçı uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Ankara Radyosu Çoksesli Korosu ve TRT Müzik Dairesi’nin de kurucusu olan sanatçı 166 çocuk ve gençlik korosu kurmuştu.

Muammer Sun’un ardından tweet atan Fazıl Say duygularını “Bugün günlerden hüzün. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri, Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük” sözleriyle paylaştı. Gülsin Onay ise “Acımız büyük... Yeri doldurulamaz büyük değerimiz Muammer Sun’u kaybettik.

Nur içinde yatsın. Büyük kaybımız eserleriyle yaşayacak, hocası gibi” şeklinde bir tweet attı.

GENÇLİĞİN MÜZİK EĞİTİMİNE BÜYÜK ÖNEM VERDİ

1932’de Ankara’da dünyaya gelen Sun müziğe 1946’da Askeri Mızıka Okulu’nda müziğe başlamıştı. 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü’nde Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi olan Sun Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen ile Türk halk müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi, Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.

Ankara Devlet Konservatuarı, İzmir Devlet Konservatuarı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda görev alan Sun bu süre içinde, koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon,orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri verdi. İmza attığı eserler çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı. Türk müziğinin hem halk hem de geleneksel kaynaklarından esinlenen ve Kemal İlerici’nin armoni sistemi ile yazan Sun bale müzikleri, orkestra eserleri, oda müziği ve piyano parçaları, ‘Elektra’ (1958) ve ’Sultan Gelin’ (1964) gibi sahne müzikleri, piyano ya da orkestra eşlikli şan parçaları, müzikli çocuk oyunları, koro ve soprano için ‘Beş Parça’ gibi eserler besteledi. Türkiye’nin 60’lı ve 70’li yıllardaki müzik hayatına damgasını vurdu. Atatürk Üniversitesi Marşı, Ankara Ü. Tıp Fakültesi Marşı, PTT Marşı gibi, kurumlar için marşlar besteledi.

Türk müzik eğitimi konusunda pek çok çalsışmaya ve kitaplara imza atan Muammer Sun klasik Türk müziği ile halk müziğinden etkilenen ve gençliğin müzik eğitimine büyük önem veren bir isimdi. 2004 Eylül’ünde müzik eğitimi ve müzikolojiyle ilgili kitaplar yayımlayan Sun Yayınevi’ni kurmuştu. Sun, TRT’nin yapımını üstlendiği ‘Kurtuluş’ ve ‘Cumhuriyet’ filmlerinin müziklerini de yapmıştı.