‘BURASI’ İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan ‘BURASI’ başlıklı sergi, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açıldı. 27 Şubat 2022’ye kadar sürecek sergide, İBB Kent Müzesi Koleksiyonları ve Atatürk Kitaplığı Arşivleri’nden bir seçki, çağdaş sanat yapıtlarıyla birlikte izleyicilere sunuluyor. Kevser Güler’in küratörlüğünde hazırlanan sergi, tarihsel ve güncel imgelerin izini sürerek İstanbul’u kent ve ekoloji çerçevesinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Kenti, doğal çevre açısından yaşadığı tarihsel, kültürel ve politik dönüşümlere dikkat çekerek ele alan ‘BURASI’, adını Füsun Onur’un 1993 tarihli aynı adlı yapıtından alıyor. Sergide İBB arşiv ve koleksiyonlarından, İstanbul bağlamında kent, çevre ve doğa ile ilgili resimler, hat çalışmaları, haritalar, fotoğraflar, albümler, gazeteler, dergiler ve kentin farklı tarihsel dönemlerinden günlük yaşama dair parçalardan oluşan bir seçki ile çağdaş sanatçıların kent bağlamında ekoloji ve çevre adaleti temalarını çeşitli perspektiflerden yorumlayarak ürettikleri yapıtlar yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Gerek yerel, gerek uluslararası ölçekte kıymetli kültür - sanat etkinliklerinin İstanbul’da bir buluşma noktası olduğu böylesi bir kentte nicelerini hem İstanbulluya hem de ziyaret eden milyonlarca misafirine sunmak çabası içerisindeyiz. Ve bunu tüm paydaşlarımızla, halkımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, özel ve kamu kuruluşlarımızla el ele vererek yapmak istiyoruz. Bizimle bu güzel işbirliğini sağlayan değerli kurumumuz YKKSY’ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘BURASI’nın her sergi gibi izleyicilerin katılımıyla amacına ulaşacağını ve gerçek anlamını bulacağını söyleyen Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen ise “Günümüzde dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de iklim krizi ve çevre sorunları yıkıcı etkilerini tüm gücüyle hissettiriyor. Bu nedenle İstanbul’un havasını, suyunu, ağacını ve hayvanlarını kent yaşamının paydaşları olarak görmeyi öneren bir sergi olan ‘BURASI’, kent ve doğa ilişkilerine kültür ve sanat yapıtları üzerinden İstanbul bağlamında bakmayı önerirken hem kentin hem de kültür sanat üretiminin ekosistemini düşünmeye de davet ediyor” diye konuştu.

‘BURASI’ başlıklı sergi, 27 Şubat 2022’ye kadar Yapı Kredi Kültür Sanat’ta görülebilir.