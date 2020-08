Burak Çevik’in son videosu New York Film Festivali’nde

Burak Çevik

Yönetmen Burak Çevik’in son video çalışması ‘While Cursed by Specters / Hayaletlerce Lanetlenirken’, 58. New York Film Festivali’nin programına seçildi. 17 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin bu yıl başlattığı ‘Currents’ (Günceller) bölümünde gösterilecek olan video, modern Avrupa sinemasının en önemli yönetmenleri arasında yer alan Danièle Huillet ve Jean-Marie Straub çiftinin 1984 yapımı meşhur filmleri ‘Klassenhältnisse/Sınıf İlişkileri’ne müdahale ediyor.

‘Tuzdan Kaide’ ve ‘Aidiyet’ filmleriyle tanıdığımız yönetmen Burak Çevik’in yeni video çalışması; Huillet ve Straub’un Franz Kafka’nın perdeye aktarılması imkânsız sayılan romanı ‘Amerika’dan uyarladıkları ve romandaki hayâli mekanları Almanya’ya taşıdıkları filmlerine müdahale eden 10 dakikalık bir iş. Video; iç mekânlardaki noksanlığı, tenha dış mekânların gerçeküstülüğü ve yaşantının kadraja hiç dahil olmayan izleri aracılığıyla sosyal bağların daha serbest kurulabileceği bir dünyayı tahayyül ediyor. İkilinin Marksizmden ilham alarak ‘Sınıf İlişkileri’ adını verdikleri uyarlamaya Burak Çevik’in isim müdahalesi de ‘While Cursed by Specters / Hayaletlerce Lanetlenirken’ oluyor.

Geçtiğimiz yıl ‘Aidiyet’ filmi ile Film Society of Lincoln Center’ın modern sanat müzesi MoMA ile ortaklaşa düzenlediği 48. New Directors/New Films seçkisinde yer alan Çevik, The New York Times, Film Comment, The Film Stage gibi yayınlarda da övgüyle karşılanmıştı.

Dünya galasını, 17 Eylül-11 Ekim 2020 tarihlerindeki 58. New York Film Festivali’nde yapacak olan ‘Hayaletlerce Lanetlenirken’in Türkiye gösterimi önümüzdeki aylarda belli olacak.