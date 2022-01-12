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Burak Akkul ‘Bizim Ora’ kitabıyla seyahat hikayelerine devam ediyor

#Burak Akkul#Kitap#Çok Gezenti Bizim Ora
Burak Akkul ‘Bizim Ora’ kitabıyla seyahat hikayelerine devam ediyor

Bugüne dek dünyanın pek çok ülkesinde iz bırakan Burak Akkul yeni seyahat kitabı ‘Çok Gezenti Bizim Ora’ ile okuyucusunu Türkiye’de bir yolculuğa çıkarıyor.

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Kamera önünde kazandığı başarısının yanı sıra yazarlık kariyerine de ara vermeyen Burak Akkul; Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır, Hayattan Çok Çektim, Şehirler ve İnsanlar, Boş Dünya kitaplarından sonra şimdi iki tutkusunu birleştirdiği altıncı kitabıyla okuyucularla buluşuyor. Gezdiği onlarca ülkeden sonra rotasını en iyi bildiği yere; ülkesine çeviren Burak Akkul, yeri geldiğinde kaldırım büfelerini tarif eden mahallenin çocuğu, yeri geldiğinde Myra Antik Kenti’nin tarihini anlatan seyahat rehberi olarak karşımıza çıkıyor.

‘’Gezin, bilin ve yine en çok bizim ülkeyi sevin! Ama dünyayı da bilerek yapın bunu. Bir fanatik olarak yapmayın. Bilinçli bir vatandaş olarak yapın. Yaşadığınız gezegeni ve ‘insan’ olarak gelişiminizi seven sayan biri olarak yapın’’ diyen Akkul, ziyaretlerin azaldığı ve ülkenin diğer bir köşesine duyulan özlemin arttığı pandemi döneminden sonra yıldan yıla, şehirden şehre dolaştığı hikayelerle biraz da olsa memleket hasretini dindiriyor. Gidilecek mekanlar, restoran tüyoları, kendine özgü tavrı ve hikayelerle dolu içeriğiyle diğer seyahat programlarından daima ayrılan “Çok Gezenti-Bizim Ora”, yeni kitabında önceden gittiğimiz şehirlere bir yerlinin gözünden bakmamızı sağlıyor. Kendi anılarının yanı sıra 15 şehrin pek çok köşesinden seçtiği farklı insanlara ait hayat kesitleri okuyucuyu bir zaman tüneline sokuyor. ‘’Çok Gezenti-Bizim Ora’’ Hürriyet Kitap etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

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Burak Akkul ‘Bizim Ora’ kitabıyla seyahat hikayelerine devam ediyor

Eser Adı: ÇOK GEZENTİ – BİZİM ORA

Yazar adı: Burak Akkul

Yayınevi: Hürriyet Kitap 

Editör : Ömür Kurt

Satış ve Dağıtım Direktörü: Bedri Göğalp

Yayına Hazırlık: Gökhan Çavuş, Şule Onur

Basım Tarihi: Aralık 2021

Basım Bilgisi: 1. Basım

Sayfa Sayısı: 320

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