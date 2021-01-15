Bu sergi yıkılıyor

DIŞARIDAN bakıldığında yıkılmak üzere boşaltılmış, pencereleri, kapıları alınmış metruk halde bir bina. Ancak inşaat alanı olduğunu işaret eden metal sacın üzerinde bir afiş var: ‘Yıkılana Dek Mikrotopya’ yazıyor. Bu afiş, içeride aslında bir sergi olduğunu söylüyor. İnşaat alanına girdiğinizde sizi grafitiler karşılıyor. Esas yolculuk ise camsız, kapısız asansör boşluklu ıssız katları dolaştığınızda başlıyor. Kentsel dönüşüme uğramış, depreme karşı dayanıksız olduğu için boşaltılmış ve yıkım kararı çıkmış bu bina 16 genç sanatçı tarafından sergi alanına çevrildi.

Feneryolu’ndaki Atılay Sokak’ta bulunan boş binayı sergi alanına çevirmek, hemen yan binada Tekay Art Studio’nun sahibi sanatçı Begüm Tekay’ın aklına gelmiş. Tekay anlatıyor: “Bu binanın hemen yanında sanat atölyem var. Binanın boşaltıldığını gördüğüm andan itibaren burada bir sergi açma fikri kafama girmişti. 16 Ekim’de elektrik ve suyunu kestiler, kapılar pencereler, metal malzemeler toplandı. Uzaktan bakıldığında epey ıssız bir yere dönüşmüştü. Burası özel arazi olduğu için müteahhitle iletişime geçtim ve bir sergi yapmayı planladığımızı söyledim. Biraz şaşırdı ama olumlu yaklaştı, ‘Bir hafta içerisinde yıkılır elinizi çabuk tutun’ dedi. Bu haberle birlikte hemen sanatçı arkadaşlarımla iletişime geçtim ve hızla mekanda çalışmaya başladık. İnsanların burada bıraktıkları malzemelerle dışarıdan hiçbir şey getirmeden 5 gün boyunca üretim yaptık ve sergiyi hızlıca açtık. Bina yıkıldığında bizim eserlerimiz de yok olacak.”

‘SANAT ESERİ EBEDİ OLARAK KALMAK ZORUNDA MI?’

Sanatçı Burak Çizer, bu yok olma durumunun insanlara sanat eserinin kalıcılığını sorgulattığını söylüyor ve ekliyor: “Burada açtığımız sergiyle ‘yapılan sanat nesnesi illa ebedi olarak kalmak zorunda mı?’ sorusunu sormak istedik.” Çizer binaya girer girmez balkonların dikkatini çektiğini söylüyor: “16 sanatçı binada malzeme aramaya başladık, benim ilk dikkatimi çeken yer balkon oldu. Çünkü Feneryolu’ndaki eski binalar balkonlarıyla öne çıkan mekanlardı. Ancak kentsel dönüşümden sonra insanlar balkonlarından feragat etti ve küp küp yapılarda yaşamaya başladı. Bu durum benim çalışmamı balkonda konumlandırmama sebep oldu.”

Begüm Tekay, sergiyi gezen insanların yıkılacak bir sergi yapma fikrini sevdiklerini ve iyi geri dönüşler aldıklarını söylüyor: “Sanatseverler galerilerde ve müzelerde yani steril alanlarda sanat eseri görmeye alışkın. Ancak burada tekinsiz bir alanda sergi gezme fikri her anlamda insanlara farklı geldi.”

YIKILANA KADAR GÖRÜLEBİLİR

Binanın müteahhiti “1 hafta içinde yıkılır” dese de 1 Kasım’da başlayan Mikrotopya sergisi 2.5 aydır açık. Sanatçılara sık sık “Haftaya yıkılacak” söylentisi gelmeye devam ediyor ancak metruk sanat alanı yıkılana kadar ziyaretçi ağırlamaya devam edecek.