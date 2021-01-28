Bu haftasonu çocuklar 'Atta' gidecek!

Yumurtadan Çıkan Fil

Beşinci senesinde içeriğini çevrimiçi ve ücretsiz olarak sene boyunca aileler ve çocuklarla buluşturan Atta Festival bu hafta sonu uluslararası çocuk sanat etkinliği Small Size Days'e Türkiye adına ev sahipliği yapıyor. Her sene ocak ayının sonunda gerçekleşen uluslararası etkinlikler Atta seyircisine özel ve ücretsiz olarak ilk kez Türkiye’de de olacak. Aynı anda 37 ülkede gerçekleşecek etkinliklerde; performans, konser, tiyatro etkinlikleri çevrimiçi olarak çocuklarla buluşacak. Atta’nın Türkiye’yi temsil ettiği Small Size Network 6 kıtada, 91 üyesi ile dünyada erken yaş çocukluk dönemi performans sanatları konusunda en yetkin organizasyon. 29-30-31 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek Meksika, Belçika, Kanada, Romanya, Almanya ve İsrail’den etkinliklere https://www.attafestival.com adresinden erişilebilir.

YUMURTADAN FİL ÇIKACAK!

Atta Festival’in ikinci uluslararası prodüksiyonu olarak erken yaş dönemindeki çocuklar için hazırlanan dans tiyatrosu 'Yumurtadan Çıkan Fil' de Small Size Days kapsamında Atta Festival'in YouTube kanalında olacak. Münih’te yaşayan dansçı Ceren Oran’ın koreografisiyle 2-6 yaş arasındaki çocuklar için sahnelenecek ‘Yumurtadan Çıkan Fil’de bir dansçı, bir kuklacı, bir flütist ve bir perküsyonist yer alıyor. Fil Peo’nun çocukları karşılayacağı performans 29-30-31 Ocak tarihlerinde Atta Festival’in YouTube kanalından izlenebilir.