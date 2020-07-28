Deniz Tuzcuoğlu FOTOĞRAF: AYŞE GENÇOSMANOĞLU

Dört X Dört grubunun solistisin ve 3. solo single ‘İzmir’de Yoksun’ geldi. Anlatır mısın bize yeni şarkıyı?

Benim böyle kenara koyduğum birkaç İzmir şarklım var; ‘İzmir’de Yoksun’ da bunlardan biriydi. Duygularımı ve yarı hayal yarı gerçek bir aşk hikayesini reel mekanlarda anlattığım bir şarkı. Pandemi sürecinde ne yaparız ne yaparız derken bu şarkının naif havası, yazlık durumu ve bu dönemde biraz olsun pozitif enerji verebilmek adına şarkıyı bitirip yayınlamaya karar verdik.

Gruplarda solo çalışmalar sık sık karşımıza çıkar. Solo çalışma yapmaya iten şey nedir sence?

Şöyle ki; ben rock kategorisi dışında yer alan değişik tarzdaki şarklılarımı solo olarak yayınlamayı doğru buldum çünkü Dört X Dört’ü takip eden insanların bizden beklentisi çok net bir çizgide ama ben farklı tarzlarda müzikler yapan bir müzisyenim hatta çok yakında elektronik alt yapılı bir şarkı da yayınlayacağız. Dolayısıyla Dört X Dört’ün tarzında ve duruşunda bir kafa karışıklığı yaratmamak adına böyle bir yolu tercih ettim.

Dört X Dört’ün son albümü ‘Belki’ de yayında. Konser vermeyi özlediniz mi?

Hem de nasıl! Her ne kadar bu dönemde canlı yayınlar vs. olduysa da sahne benim için bir terapi bu net ve tekrar anımsadık.

Çocuklarla müzik çalışmaların olduğunu biliyoruz. Müzikle ilişkileri ve tepkileri nasıl?

Evet özel bir anaokulunda müzik branş dersinde 3-6 yaş arası çocuklarla bir araya geliyorum ve müzik konusunda bazen ben onları bazen de onlar beni geliştiriyor diyebilirim. Ben onlara her zaman bir yetişkin gibi davranıyorum onlar da bana öyle geri dönüyorlar sadece çok eğleniyoruz hepsi bu. Müzik konularımız ise The Beatles’dan, Queen’e, Michael Jackson’dan Elvis’e kadar uzanıyor. Beni çok eğlenceli bulduklarını tahmin ediyorum çünkü ben daha okula gelir gelmez peşimde koşturup eğlenmeye başlıyorlar.

‘Anadolu Rock Aid 2020’ albümünde Neşet Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ adlı türküsünü seslendirdin. Proje nasıl gelişti?

Proje, Almanya’da müzik aşığı bir arkadaşımız olan Taner Serfice’nin fikriyle ortaya çıktı. Türkiye’deki müzisyen ve teknik ekiplere yardım amaçlı bir albüm yapmak istediğini söyledi. Biz de pandemi döneminde yarısı İzmir evde yarısı İstanbul’da uzaktan kumanda kayıtlarla Neşet Ertaş’ın çok sevdiğim ve kaydetmek istediğim “Neredesin Sen” eserini aranje ettik. 19 şarkının yer aldığı albümün tüm gelirleri ihtiyacı olan müzisyenlere dağıtıldı, dağıtılacak.

Karantina süreci nasıl geçiyor? Bu ‘bol bol vaktimizin olduğu’ dönemde neler yaptın?

Öncelikle artan özel ders taleplerine yetişmeye çalıştım, ardından ev çatılarında ‘İzmir’de Yoksun’ klibini ve şarkısını tamamladık ve tabii az önce bahsettiğim “Neredesin Sen”i kaydettik. Karantina bitişinde de Çeşme’de Dört X Dört’ün yeni albümünden “Belki Sanki Bazen” şarkısına klip çektik.

Solo çalışmaların devamı gelecek mi?

Elbette, dediğim gibi değişik tarzlarda çalışmalarım var hepsini sıraya koydum, durmak istemediğim bir dönem.

Bugünlerde neler dinliyorsun?

Projelerin yoğunluğu sebebiyle en çok kendimi dinledim sanırım ama fırsatım olduğunda Slayer, Alice in Chains gibi sert müziklere yöneldim nedense.