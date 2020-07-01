Bozkırı aydınlatan Baksı 20 yaşında

Çağdaş müzeciliği yepyeni bir anlayışla Anadolu’nun kültür varlıkları haritasına katan, geleneği çağdaşla buluşturan Baksı projesi, 20’nci yılını sürprizlerle dolu zengin bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Temmuz ayında başlayacak ve 2021 Temmuz’una dek devam edecek kutlama programı çerçevesinde, yeni sergiler, atölyeler, burslar, film gösterimleri ve konser etkinliğinin yanı sıra, kültür-sanat alanında proje üreten bireylere ve kurumlara açık bir ödüllendirme programı da hayata geçirilecek.

Baksı’nın 20’nci yıl programı çerçevesinde ekim ayında, birbiri ardına üç yeni sergi açılacak. Bu sergilerden ilki ‘20. Yıl için 20 Yapıt: Maskeler’ başlığını taşıyor. Sergide, çağrı yapılan 20 sanatçı ve tasarımcının, hem bir kullanım aracı, hem de bir kavram olarak maskeyi odağına alan özgün yapıtları yer alacak. Bir diğeri ise Baksı Müzesi’nin yanı başında, açıkhavaya yerleştirilecek ‘Kıraç Sırtta Heykeller’ sergisi olacak. Ardından kapsamlı bir Osman Dinç sergisi açılacak.

Prof. Koçan, “20. yıl programını oluştururken, Baksı’nın Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından ilham alan bir proje olduğunu hep göz önünde tuttuk” diyor.

Baksı Müzesi, pazartesi günleri dışında her gün 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebiliyor. www.baksi.org