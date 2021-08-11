Bozkırda devasa heykeller

Bozkırın ortasında paslanmaya yüz tutmuş bir denizaltı... Yakınında pembe ızgaralı bir füze başlığı, devasa bir sivrisinek heykeli, dev bir makas... Distopik bir filmden sahneler değil bunlar, Baksı Müzesi’nin yeni sergisi ‘Kıraçta Heykel’den görüntüler...



Ressam Hüsamettin Koçan’ın doğup büyüdüğü Bayburt’un Bayraktar Köyü’nde, çocukken gurbetteki işçi babasının yolunu gözlediği yaklaşık 1800 metre rakımlı kıraç tepeye kurduğu Baksı Müzesi, 20. yılını geride bırakırken, iki yeni sergiyi de sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanatın ve doğanın birlikteliğine övgü niteliğindeki ‘Kıraçta Heykel’ sergisi, izleyiciyi mekânsal sınırların dışına çıkarıp doğayla buluştururken, heykellerin rehberlik ettiği şiirsel bir yolculuk vadediyor. Çağdaş müzeciliği yepyeni bir anlayışla Anadolu’nun kültür varlıkları haritasına katan Baksı Müzesi’nin yer aldığı kıraç sırttan Çoruh nehrini seyreden bu sanat yapıtları, içine yerleştikleri coğrafyayla yeni anlamlar kazanırken, kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu mekâna da taze bir bakış getiriyor. Baksı tepesinde ziyarete açılan açık hava sergisinde Erdal Duman, Günnur Özsoy, Hüsamettin Koçan, İbrahim Koç, Kemal Tufan, Mike Berg, Nermin Er, Osman Dinç ve Yunus Tonkuş’un yapıtları yer alıyor.



SOLUĞUNU TUT, DOĞAYA BAK

‘Kıraçta Heykel’ sergisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Hüsamettin Koçan, “İçinde bulunduğumuz koşullar ne kadar zorlayıcı olsa da bunu bir insanlık deneyimi olarak kaydedip yeni yapıtlar üretmeye devam ediyoruz. Bu kez, çocukluk anılarımda önemli bir yere sahip bir mekân, Baksı’nın 65 yıldır değişmeden kalmış kıraç tepesi yapıtlarımıza ev sahipliği yapıyor. Heykeller bu kıraç sırttan nehre doğru uzanırken yeni bir sessizlikle, Baksı’yı ziyaret edenleri hem çağırıyor hem de onları yeni bir duyum alımına davet ediyor: Soluğunu tut, doğaya bak, doğa sana sanatçıyla birlikte yeni şeyler anlatacak. Umuyorum ki bu heykeller, bu kıraçta uzun yıllar konuk olsunlar. Ve de bu kıraç, heykellerin evi olsun” diyor.

Yeni sergilerin yanı sıra Şakir Gökçebağ’ın heykel ve yerleştirmelerinden oluşan ‘Aşina’ sergisi, ‘Maske/Çağrışımlar’ adlı grup sergisi ve kalıcı koleksiyonda yer alan yapıtlar da Baksı Müzesi’nde sanatseverleri bekliyor.



ANADOLU ÖDÜLLERİ

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Anadolu Ödülleri’nin kazananları ise Depo Müze’de sergileniyor. Doğan Holding sponsorluğundaki Anadolu Ödülleri’ni bu yıl ‘Arkeoloji’ dalında Kayalıpınar Kazısı (Sivas, Valilik), ‘Müzecilik’ke OMM - Odunpazarı Modern Müze (Eskişehir), ‘Restorasyon’da The Museum Hotel Antakya, 5. Mıntıka 4642 Numaralı Parsel Koruma Süreci (Hatay, DS Mimarlık), ‘Süreli Etkinlikler’de Çanakkale Bienali, ‘Gösteri Sanatları’nda ise EBB Senfoni Orkestrası (Eskişehir Büyükşehir Bel.) ve Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği (Devlet Tiyatrosu) kazandı.





