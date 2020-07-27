Bosna’nın kalbinde üç film

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla organize edilen Saraybosna Film Festivali’nin bu yıl 26’ncısı 14-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.



Festivalin açılış filmi, Bosnalı yönetmen Pjer Zalica’nın yönettiği TRT yapımı ‘Odaklan Babaanne’ olacak. Zalica'nın üçüncü uzun metrajlı filmi olan "Odaklan Babaanne"nin oyuncu kadrosunda Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistanlı ünlü oyuncular yer alıyor.



‘MAVZER’ YARIŞMADA



SFF'de ‘Saraybosna’nın Kalbi’ ödülü için yarışacak 8 filmin arasındaki tek Türk filmi olan TRT ortak yapımı ‘Mavzer’in dünya prömiyeri de Saraybosna'da gerçekleştirilecek. Yönetmen ve senarist Fatih Özcan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan ‘Mavzer’ Orta Anadolu'da bir dağ köyünde geçiyor.



Geçen sene ilki gerçekleşen ‘12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde TRT Ortak Yapım Ödülü almaya hak kazanan, yönetmenliğini Bekir Bülbül'ün, prodüktörlüğünü Halil Kardaş'ın yaptığı ‘Bir Tutam Karanfil’ de festivalin Cinelink Ortak Yapım Marketi'ne seçildi. AA