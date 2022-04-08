BoÅŸ zamanÄ± dopdolu geÃ§irmek

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Ã–dÃ¼llÃ¼ illÃ¼stratÃ¶r Cem KÄ±zÄ±ltuÄŸ TavÅŸan Oziâ€™yi boÅŸ zamanÄ±n peÅŸinde dopdolu bir yolculuÄŸa Ã§Ä±karÄ±yor. TavÅŸan Ozi boÅŸ vaktin ne demek olduÄŸunu merak ediyor ve bunu, sorabileceÄŸi en doÄŸru kiÅŸi olan saat tamircisi dedesine soruyor. Dedesi dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸini ama o sÄ±rada bir de gidip manava sormasÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Manav pastaneciye, pastaneci oyuncakÃ§Ä±ya, oyuncakÃ§Ä± Ã§erÃ§eveciye, o da kitapÃ§Ä±ya sormayÄ± teklif ediyor.

Oradan oraya koÅŸturmanÄ±n nesi dolu, diyeceksiniz. Ä°ÅŸin pÃ¼f noktasÄ± da burada gizli. Ozi manava gittiÄŸinde dÃ¶kÃ¼len elmalarÄ± birlikte toplayÄ±p tezgÃ¢ha diziyorlar, manav ahududu paketini pastaneye gÃ¶tÃ¼rmesini rica ediyor. GitmiÅŸken pastanecinin pasta sÃ¼slemesine yardÄ±m ediyor, fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±yorlar, limonata iÃ§iyorlar, ardÄ±ndan pastayÄ± da alÄ±p oyuncakÃ§Ä±ya gidiyorlar.

OyuncakÃ§Ä±da daÄŸÄ±lan yapbozu birleÅŸtirip kÄ±rÄ±lan Ã§erÃ§eveyi Ã§erÃ§eveciye gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlar. Ã‡erÃ§evecinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yaldÄ±zlÄ± Ã§erÃ§evenin kitapÃ§Ä±ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸi iÃ§in yine hep birlikte yola koyuluyorlar. KitapÃ§Ä±daysa onlarÄ± bambaÅŸka bir sÃ¼rpriz bekliyor. Ama Ã¶nce kitapÃ§Ä±nÄ±n Ã§erÃ§eveye yerleÅŸtireceÄŸi gizemli yazÄ±yÄ± koca kitap yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n arasÄ±nda arayÄ±p bulmalarÄ± gerekiyor. Cem KÄ±zÄ±ltuÄŸ birbirinden gÃ¼zel detaylarla dolu Ã§izimler ve kolajlar eÅŸliÄŸinde herkesin birbirine dokunduÄŸu harika bir mahalle hikÃ¢yesi anlatÄ±yor aynÄ± zamanda. Ozi cevabÄ± ararken yardÄ±mlaÅŸÄ±yor, eÄŸleniyor, sohbet ediyor, oyun oynuyor, kÄ±sacasÄ± bir ÅŸeyleri deÄŸiÅŸtiriyor ve deÄŸiÅŸiyor. â€˜BoÅŸ zamanÄ±â€™ dopdolu geÃ§irmek de bÃ¶yle bir ÅŸey deÄŸil mi zaten.



TAVÅžANÂ

OZÄ°â€™NÄ°N BOÅž VAKTÄ°

Cem KÄ±zÄ±ltuÄŸ

YapÄ± Kredi YayÄ±nlarÄ±, 2022

36 sayfa.

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YAÅžAM NASIL ORTAYA Ã‡IKTI?

KaÃ§ Ã§eÅŸit insan vardÄ±r diye sorduÄŸumuzda sÄ±nÄ±rsÄ±z bir varyasyon havuzuyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rÄ±z. Uzun ve kÄ±sa boylular, dÃ¼z ya da kÄ±vÄ±rcÄ±k saÃ§lÄ±lar, sarÄ±ÅŸÄ±nlar, esmerler, kedi sevenler-sevmeyenler, amuda kalkabilenler-kalkamayanlar... Hepsinde ortak olduÄŸuna emin olduÄŸumuz tek ÅŸeyse yaÅŸam. Sinekte, aÄŸaÃ§ta, insanda ve tavukta olan ama Ã¶lÃ¼ sinekte, kayada ve robotta olmayan yaÅŸam. Peki ama nedir yaÅŸam ve nasÄ±l ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r?

â€˜Ä°Ã§inde Bir Ä°skelet Varâ€™ ve â€˜Bu KitabÄ± Yalamaâ€™ kitaplarÄ±yla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mikrobiyolog Idan Ben-Barak â€˜YaÅŸamÄ±n KÄ±sa Tarihiâ€™ ile insanlarÄ±n yÃ¼zyÄ±llardÄ±r sorduÄŸu sorulardan yola Ã§Ä±karak yaÅŸamÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± olasÄ± ilk ana gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor bizleri. OlasÄ± diyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ sorularÄ±n net ya da tek bir cevabÄ± yok. Bu nedenle farklÄ± olasÄ±lÄ±klardan bahsettikten sonra zamanda geriye giderek yaÅŸamdan eser olmayan Ã§aÄŸlara dÃ¶nÃ¼yoruz. ArdÄ±ndan nasÄ±l olduÄŸunu tam bilemediÄŸimiz bir ÅŸekilde yaÅŸamÄ±n yapÄ±taÅŸlarÄ± olan elementler Ã§Ä±kÄ±yor ortaya. Barakâ€™Ä±n bu noktada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± akÄ±l Ã§elen ihtimaller Ã¼zerinden Ã§ocuklar birÃ§ok senaryo, hikÃ¢ye ve oyunlar uydurabilir.

Elementlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla bu defa zamanda ileri sÄ±Ã§rÄ±yoruz ve molekÃ¼ller, molekÃ¼lerin birleÅŸmesiyle de â€˜baloncuklarâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lan yeni organizmalar Ã§Ä±kÄ±yor ortaya. Derken Ã§ok Ã¶zel, son derece akÄ±llÄ± bir baloncuk oluÅŸuyor. O ilk akÄ±llÄ± baloncuktan binlerce tÃ¼re ulaÅŸan inanÄ±lmaz bir yolculuk baÅŸlÄ±yor bÃ¶ylece.

Idan Ben-Barak ve illÃ¼stratÃ¶r Philip Bunting Ã§ocuklar iÃ§in karmaÅŸÄ±k olabilecek olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir serÃ¼veni harika bir kurgu ve eÄŸlenceli Ã§izimlerle olabildiÄŸince sade anlatÄ±yor.



YAÅžAMINÂ

KISA TARÄ°HÄ°

Idan Ben-Barak

Resimleyen: Philip Bunting

Ã‡eviren: Ãœmit Mutlu

UÃ§anbalÄ±k YayÄ±nlarÄ±, 2022

32 sayfa.