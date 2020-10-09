Borusan’dan ‘İhtişam ve Mesafe'li bir seçki

Reinhard Görner

‘İhtişam ve Mesafe’ başlığı taşıyan seçki kapsamında koleksiyonda bulunan 14 eser, 8-18 Ekim tarihleri arasında Akaretler Sıraevler’de yer alan 25 ve 27 numaralı binalarda sanatseverlerle buluşacak.

‘İhtişam ve Mesafe’ sergisi, görkemli baskılarla, doğal ve coğrafi oluşumların sınırlarına dokunduğu gibi, görkemli ve yer yer de ürkütücü yapıları ve kentleri detaylı ama bir o kadar da mesafeli bakışlarla belgeleyen dünyaca ünlü fotoğraf sanatçılarını aynı mekânda buluşturuyor.

Olaf Otto Becker’ın Grönland’daki buzulları ele alan çalışması ‘Illulissat 13, 07/2015, 69 12’ 12” N, 51 14’ 30”’, koleksiyondaki diğer fotoğraf çalışmalarının pek çoğunda bulunan sınırları zorlama özelliğinin iyi bir örneğini sunuyor. ‘Step-well #2’ ve ‘Shipbreaking #2’ işleriyle Edward Burtynsky, seçkideki birçok fotoğrafçı gibi peyzaj fotoğrafları, üretim kavramını ele alışı ve bu konuların tasvir üzerindeki etkisiyle ön plana çıkıyor. Onun hemen karşısında Kuzey Avrupa’dan kütüphane fotoğrafları ile yer alan Reinhard Görner de benzer mesafeli bakışı görkemli bilgi mekânlarına doğrultuyor.

Michael Wolf’un Şanghay, Hong Kong gibi kentlerde ürettiği ‘Yoğunluğun Mimarisi’ serisinden çalışmaların karşısında, ormanlık bir alandaki yansımalardan oluşan serisinden iki çalışma ile Axel Hütte yer alıyor.

Akaretler’deki odalardan biri Amerikalı Lawrence Beck’e ayrıldı. Botanik fotoğrafçısı olarak da tanımlanan Beck, çalışmalarında farklı tarihsel dönemlerden mimari yapılar ile bitkilerin ilişkisini ele alıyor. Zeynep Beler ise Beyoğlu gecelerini aydınlatan avize dükkânlarını belgelediği ‘Doğru Aydınlatma’ serisiyle günümüzde eski ihtişamını kazanmaya çalışan Bankalar Caddesi’ne bakıyor.

Borusan’ın siparişi üzerine ürettiği ‘Sinan Projesi’ni 2017’de Borusan Contemporary’de sergileyen Finlandiyalı fotoğraf sanatçısı Ola Kolehmainen’in ve 2019’da yine Borusan’ın siparişi üzerine ‘Boğaziçi’ projesini hazırlayan Güney Kore’nin önemli fotoğraf sanatçılarından Boomoon’un yapıtları da seçkide yer alıyor.