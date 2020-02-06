Borusan Contemporary'nin yeni kaptanı Kumru Eren

Dr. Kumru Eren

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan beslenen, sergiler, etkinlikler, eğitici aktiviteler, yeni eserler ve mekâna özgü yerleştirmeler gibi çeşitli programlara yer veren Borusan Contemporary’nin müze müdürlüğü görevine Dr. Kumru Eren getirildi.

Kumru Eren 2001’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Sanatları Bölümü’nden lisansını; 2007’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nden yüksek lisansını aldı ve 2016’da yine aynı bölümde Çağdaş Sanat Teorisi alanındaki tez çalışmasıyla doktora derecesine sahip oldu.

Daha önce de çeşitli kurumsal koleksiyonlara danışmanlık yapan ve kültür sanat alanında projelere imza atan Eren, son olarak Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi Direktörü ve Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Platformu Koordinatörü görevlerini üstlendi. Dr. Kumru Eren Uluslararası Sanat Eleştirmenleri, AICA üyesi.