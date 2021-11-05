Booker Uluslararası Ödülü Damon Galgut’un

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Booker Uluslararası Ödülü'nün 2021 jüri başkanı Maya Jasanoff, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende ödülü Galgut'un kazandığını açıkladı. Galgut, 50 bin sterlinlik para ödülünün de sahibi oldu.



Damon Galgut, 1963'te Güney Afrika'nın Pretorya kentinde dünyaya geldi. İlk romanı ‘A Sinless Season’ı 17 yaşındayken yazan Galgut'un, ‘Yabancı Bir Odada’, ‘İyi Doktor’ ve ‘Sahtekâr’ isimli eserleri de Türkçe'ye çevrilmişti. Galgut, daha önce, 2003 ve 2010'da Booker ödülüne aday gösterilmiş, ancak kazanamamıştı.