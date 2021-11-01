Boğaziçi’nin galibi ‘Bağlılık Hasan’

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9. Boğaziçi Film Festivali, önceki akşam Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Sunuculuğunu Korhan Abay’ın üstlendiği törende, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği ‘Bağlılık Hasan’ en iyi film seçilerek 100 bin TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü kazandı. Yabancı film dalında Türkiye’nin Oscar aday adayı olarak belirlenen ‘Bağlılık Hasan’la en iyi senaryo ödülünün de sahibi olan Kaplanoğlu, törende yaptığı konuşmada “Günümüzde film yapmak, tüketilmesi zor filmler yapmak zorlaşıyor. Kültür endüstrisi bize her şeyi unutturuyor. Perdeler koyarak görmemizi zorlaştırıyor. Biz her zaman gerçeğin peşindeyiz. Amacımız, insanın gerçeğine ve ruhuna yolculuk ve temas etmektir. Umarım film izleyen herkese geçer” dedi.

En iyi yönetmen ödülü ‘Okul Tıraşı’yla Ferit Karahan’ın olurken ‘Koridor’daki rolüyle Emel Göksu en iyi kadın oyuncu, ‘İki Şafak Arasında’yla Mücahit Koçak en iyi erkek oyuncu seçildi. En iyi görüntü yönetmeni ödülü ‘Bağlılık Hasan’la Özgür Eken’e, en iyi kurgu ödülü ‘Okul Tıraşı’yla Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari’ye verildi. Bu yıl ilk kez Akli Film’in katkılarıyla verilen 50 bin TL’lik en iyi ilk film ödülü Selman Nacar’ın yönettiği ‘İki Şafak Arasında’nın oldu.

REYGADAS’A ONUR

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Uluslararası yarışmasında Wei Shujun’un yönettiği ‘Ripples of Life’ın en iyi film seçildiği festivalin onur ödülü de Meksikalı ünlü yönetmen Carlos Reygadas’a sunuldu.

Kısa kurmaca dalında Nuray Arda Ekşigil’in ‘Akıntı’sı, kısa belgesel dalında ise Nuray Kayacan Sünbül’ün ‘İçtima’sı birinci seçildi.