Boğaza nazır 'İstanbul' filmleri

Ah Güzel İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi’nin boğaz manzaralı terasında 14-18 Eylül arasında gerçekleşecek ‘Müzede Suare’ film programı İstanbul’a beyazperdeden bakacak. Programda İstanbul’da geçen, ilhamını İstanbul’dan alan, karakterlerini şehrin akışına bırakan, öyküleri İstanbul’la özdeşleşen filmler yer alacak. Her biri Türk sinemasının usta isimlerinin imzasını taşıyan seçkide Ömer Lütfi Akad’ın Kocamustafapaşa’nın mütevazı sokaklarıyla, Beyoğlu’nun ışıltılı mekânları arasında mekik dokuyan başyapıtı ‘Vesikalı Yarim’, Memduh Ün’ün emeğini İstanbul sokaklarından çıkaran yoksul insanların yarı buruk yarı neşeli öyküsüne odaklandığı melodram klasiği ‘Üç Arkadaş’, değişime kapalı bir İstanbul beyefendisiyle kentin yeni renklerini buluşturan Atıf Yılmaz filmi ‘Ah Güzel İstanbul’, klâsik batı masallarını İstanbul’un mistisizmiyle günümüze uyarlayan ve müthiş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Anlat İstanbul’ ve Reha Erdem’in ergenlik çağındaki genç bir karakter üzerinden farklı bir şehir portresi çizdiği filmi ‘Hayat Var’ yer alıyor.

İstanbul’un farklı dönemlerine ve farklı yüzlerine yönelik bir perspektif sunan Müzede Suare programı Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle hazırlandı.

Covid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçilerin aşı kartı veya en geç 48 saat önce yapılmış negatif sonucu olan PCR testinin göstermesinin zorunluğu olduğu etkinliğin biletleri Sakıp Sabancı Müzesi web adresinden satın alınabilecek.









MÜZEDE SUARE 2021 PROGRAMI



Üç Arkadaş (1958)

14 Eylül Salı , 20.00

Yönetmen: Memduh Ün

Oyuncular: Muhterem Nur, Fikret Hakan, Salih Tozan, Semih Sezerli



Ah Güzel İstanbul (1966)

15 Eylül Çarşamba, 20.00

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Sadri Alışık, Ayla Algan, Ahmet Danyal TopatanVesikalı Yarim (1968)

16 Eylül Perşembe, 20.00

Yönetmen: Ömer Lütfi Akad

Oyuncular: Türkan Şoray, İzzet Günay, Ayfer Feray, Selahattin İçsel

Hayat Var (2008)

17 Eylül Cuma, 20.00

Yönetmen: Reha Erdem

Oyuncular: Elit İşcan, Erdal Beşikçioğlu, Levent Yılmaz

Anlat İstanbul (2005)

18 Eylül Cumartesi, 20.00

Yönetmen: Ümit Ünal, Ömür Atay, Selim Demirdelen, Kudret Sabancı, Yücel Yolcu

Oyuncular: Özgü Namal, Nurgül Yeşilçay, Çetin Tekindor, Nejat İşler, Altan Erkekli