Bodrum’da Tunus rüzgârı

Primitivizme bağlı olan ve Berberi bir kabile olan Amazigh’in atalarından gelen sanatı yaşatan Tunuslu tasarımcı Feriel Ben Attia, kimyasal madde içermeden kilden yaptığı 33 eseri, sanatseverler ile buluşturdu. Bodrum Göltürkbükü’ndeki Amanruya Luxury Resort’te açılan ‘Closer’ isimli sergiye, davetliler büyük ilgi gösterdi. Eserlerin yapılışı hakkında bilgi veren Feriel Ben Attia şunları söyledi:

PARLAKLIK MİDYEDEN

“Üretimimiz açık havada kısık ateşte yapılıyor. Ürünümüze istediğimiz şekli verdikten sonra sıcak Tunus rüzgârının yardımı ile kuruttuğumuz kilden seramiklerimize parlaklığı deniz midyesinin kabuğunu sürterek veriyoruz. Böylece vernik gibi maddelerden uzak durmuş oluyoruz. Bu metot çok eskilere dayanıyor ve günümüzde UNESCO tarafından soyut miraslar listesinde koruma altına alınmış durumda. Otantik metodu korumak ve geleceğe taşımak adına Salima Studio’yu kurdum. Kilden oluşan objelere modern tasarımlar veriyorum. Salima babaannemin ismi olup, çocukluğumdan beri kendisini örnek alıyorum. Sanat ve tasarım konusundaki zevkleriyle bana ilham olduğu için markamın adını Salima olarak belirledim.”

Sergi, 1 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.