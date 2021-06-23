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Kitap Sanat
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bodrum'da sanat günleri başlıyor

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Bodrum'da sanat günleri başlıyor

Muğla Bodrum’da sanat çalışmalarını yürüten yaklaşık 35 önemli sanatçı, atölyelerinin kapılarını bugün sanatseverlere açıyor.

23-26 Haziran arasında Bodrum’da ilki düzenlenecek Bodrum Açık Atölye Günleri (BAAG) ile sanatseverler sanatçıların atölyesine giderek onları çalışırken izleyebilme, yaratım sürecine katılma ve sanatçılar ile sohbet ve söyleşi, birlikte atölye çalışması gerçekleştirme veya eser satın alınabilme imkânına sahip olacaklar.

Bodrum Belediyesi’nin de desteklediği Açık Atölye Günleri’ni gönüllülük esasıyla hayata geçiren ve kendilerine hayal ortakları diyen ART Melek Girişimi amaçlarının, “Sanat ve sanatçı ile yakın olmak, sanatçının üretim sürecini öğrenme hevesinde olan herkese bu deneyimi yaşatmak ve her yıl yineleyerek Bodrum’un kültür sanat turizmini zenginleştirmek” olduğunu belirtiyor.

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