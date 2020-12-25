‘Biz de Varız!’da yönetmen ve oyuncularla çevrimiçi sohbet
İstanbul Modern Sinema, Türkiye sinemasından son dönemin dikkat çeken yepyeni filmlerini bir araya getirdiği ‘Biz de Varız!’ programının gösterimlerine yönetmen ve oyuncularla çevrimiçi söyleşiler eşlik ediyor.
İstanbul Modern Sinema’nın, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırladığı ‘Biz de Varız!’ programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşen programdaki filmlerin yönetmen ve oyuncuları sinemaseverlerle söyleşide buluşuyor.
İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler müzenin İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.
Çevrimiçi söyleşilere; ‘Kadınlar Ülkesi’nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, ‘Soluk’un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, ‘Mimaroğlu’nun yönetmeni Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın, ‘Kumbara’nın yönetmeni Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat, ‘Maddenin Halleri’nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.
Film: Kadınlar Ülkesi
Söyleşi: Şirin Bahar Demirel
Tarih ve saat: 25 Aralık, 21.00
Film: Bilmemek
Söyleşi: Yönetmen Leyla Yılmaz Oyuncular Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur
Tarih ve saat: 27 Aralık, 20.00
Film: Soluk
Söyleşi: Yönetmen Özkan Yılmaz Oyuncular: Uğur Polat, Emrullah Çakay ile Aslı İnandık
Tarih ve saat: 27 Aralık, 21.00
Film: Maddenin Halleri
Söyleşi: Yönetmen Deniz Tortum
Tarih ve saat: 29 Aralık, 20.00
Film: Mimaroğlu
Söyleşi: Yönetmen Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın
Tarih ve saat: 29 Aralık, 21.00
Film: Kumbara
Söyleşi: Yönetmen Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat
Tarih ve saat: 30 Aralık, 21.00
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