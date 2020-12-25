‘Biz de Varız!’da yönetmen ve oyuncularla çevrimiçi sohbet

İstanbul Modern Sinema’nın, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırladığı ‘Biz de Varız!’ programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşen programdaki filmlerin yönetmen ve oyuncuları sinemaseverlerle söyleşide buluşuyor.

İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler müzenin İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

Çevrimiçi söyleşilere; ‘Kadınlar Ülkesi’nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, ‘Soluk’un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, ‘Mimaroğlu’nun yönetmeni Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın, ‘Kumbara’nın yönetmeni Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat, ‘Maddenin Halleri’nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.

Film: Kadınlar Ülkesi

Söyleşi: Şirin Bahar Demirel

Tarih ve saat: 25 Aralık, 21.00

Film: Bilmemek

Söyleşi: Yönetmen Leyla Yılmaz Oyuncular Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur

Tarih ve saat: 27 Aralık, 20.00



Film: Soluk

Söyleşi: Yönetmen Özkan Yılmaz Oyuncular: Uğur Polat, Emrullah Çakay ile Aslı İnandık

Tarih ve saat: 27 Aralık, 21.00

Film: Maddenin Halleri

Söyleşi: Yönetmen Deniz Tortum

Tarih ve saat: 29 Aralık, 20.00

Film: Mimaroğlu

Söyleşi: Yönetmen Serdar Kökçeoğlu ve yapımcı Dilek Aydın

Tarih ve saat: 29 Aralık, 21.00

Film: Kumbara

Söyleşi: Yönetmen Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat

Tarih ve saat: 30 Aralık, 21.00