Birbirlerinin acılarını anlayan kadınlar

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Müjde Alganer’in yapıtlarındaki abartısız, az ve öz anlatım, okuyucuyu yormaz; sarar, sarmalar, özdeş duyguları uyarır. ‘Hakikatler Kulübü” de bu nitelikte bir anlatımla yazılmış.

Yapıt, farklı acılar içinde olan iki kadının ailelerini ayakta tutabilmek güdüsüyle yaşadıklarını, birbirlerinin acılarına yaklaşımlarını ve dayanışmalarını konu ediniyor. Yeterince acı çekmemiş, başkalarının acısını dinlemeye bile cesaret edemeyenlerin güçlenmek için okuyabileceği ya da acılardan yanmış kavrulmuşların ‘Bu acılar benim acılarım,’ diyebileceği bir yapıt.

Alganer, Simla’nın kişiliğinde acıyı akla gelmeyecek cümlelerle tanımlamış. Duyguları, tahammül sınırlarını tanımlayan cümleleri çok samimi. Okuyucu ani ürpertiler geçirebiliyor, hatta göz yaşı tahammül sınırını aşabiliyor. Bazen çaresizliğe gülümsetiyor. “Ama bu kafayla ne yapabilirim acaba? Kanaviçe mi?”

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Acı çekmenin erdemleşmeye gidişini fark ettirmeden vermiş. Olaylara uzaktan bakarak anlatmamış. Tam çekirdekten anlatmış. Çünkü o olayların içinde yanmış kavrulmuş. Simla’nın kalbinin artık sevilmediği kuşkusuna kapılması, acısına acı katması, kadının sevilmeye ne denli önem verdiğini anlatmak için kullanılmış. Kendiyle, hayatla hesaplaşmaları var. Güzel, akılcı, duygusal ve tabii ki yaşanmışcasına... Zalim suretli öğretmen sıfatıyla acıyı yönetebilmek için acıyla tanışmanın öneminden bahsediyor ve acıyı çektikten sonra ‘Acının kapısından geçerken insan olmanın kapısından geçilecek.’ diyecek kadar acıyı ermişcesine doğru tanımlıyor; “... Yine de yeterince acı çekmemişim. Dibe vurmamışım, gidip de gelmemişim. Yeterince kendimi büyütmemişim. Büyüyüp kavrasaydım bugün daha metanetli, daha becerikli, daha ışıklı, daha sevecen ve şefkatli olmaz mıydım?” dedirtebiliyor Alganer Simla’ya.

Simla, duygularına en dürüst, en içten, en açık yürekli ev sahipliği yapacak bir iç ses defteri alıyor. Anıların yazıldığı defterde bir de DİPÇE’si var Simla’nın. Adeta bir iç ses, bir mantık süzgeci. Eleştirirken yerden yere vuruyor yazarını. ‘Kendini gereğince silkeleyebilecek misin göreceğiz. Dur bir dakika yukarıdaki şiir de ne? Şiir yazmayı hafife alma, öyle kalemi eline alan, duygulara gark olup kafiye kuran ölçü arttıran herkes şiir yazamaz. ...Bir de şu defter araştırma kısmına takıldım. Seni yansıtan tarzda bir defter aramışsın ya, sinir oldum. Burjuva, buldumcuk bir tavır gibi geldi nedense. ...iki tane alma arzusuysa zayıf karakter göstergesi, zavallı bir direniş. Açgözlü, bitimsiz sahip olma duygusu.’ Acılar yoğunlaşınca DİPÇE bile diyecek söz bulamıyor, susuyor. Sonra gönlünü almak için dostça konuşuyor. “Şiirde ölçüden vaz geçmişsin? Özgürlük.” Yapıt, sonunda DİPÇE’yi bile şairleştiriyor.

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Alganer, Aynur olayında ise yuva yıkılmasın diye zalim erkeğe gösterilen tolerans ve merhametin ne denli derin yaralara neden olduğunu akılcı cümlelerle gösteriyor. Sadist erkeğin şiddetten sonra coşan sevişme isteğini ve kadının bu ilgiye kapılabilmesini, tartışmanın ört bas edilmesine sevinmesini, kendini aldatmasını belki de merhametini ve bu özverilerle devam eden bir evliliğin iğrençliğini son anda gözler önüne seriyor.

Özetle, Alganer’in 'Hakikatler Kulübü', okuma zevkini tatmin ederken zirveye taşıdığı okuyucuyu, sis bulutunun ardındaki eğiticiliği, öğreticiliği ile de bir iç hesaplaşmaya yönlendiriyor. Yolu açık olsun.