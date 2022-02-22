Birbirlerinin acılarını anlayan kadınlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrikte indirimli tarife 1 MarttaCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna lideri dünyaya yardım çağrısında bulunduUkrayna lideri dünyaya yardım çağrısında bulundu#Rusya
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusyanın kararı kabul edilemezCumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rusya'nın kararı kabul edilemez'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalarSon dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar#Bahçeli
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali için karar...Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar...#Rusya-Ukrayna
Sosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem Bunu yaparsanız: YandınızSosyal medya dolandırıcılarından yeni yöntem! Bunu yaparsanız: Yandınız#İstanbul
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Sevgilisi intihar dedi Elifin parmak izi bulunamadı, gerçek ortaya çıktıSevgilisi 'intihar' dedi! Elif'in parmak izi bulunamadı, gerçek ortaya çıktı#Ankara
Çinde otoriteler Jack Manın peşine düştü Risk raporu talep ettilerÇin'de otoriteler Jack Ma'nın peşine düştü! Risk raporu talep ettiler#Jack Ma
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Birbirlerinin acılarını anlayan kadınlar

#Müjde Alganer#Artemis Yayınları#Hakikatler Kulübü
Birbirlerinin acılarını anlayan kadınlar

Müjde Alganer’in farklı acılar içinde olan iki kadının ailelerini ayakta tutabilmek güdüsüyle yaşadıklarını, birbirlerinin acılarına yaklaşımlarını ve dayanışmalarını anlattığı yeni kitabı ‘Hakikatler Kulübü’, özdeş duygular uyandırdığı okuru iç hesaplaşmaya yönlendiriyor.

Haberin Devamı

Müjde Alganer’in yapıtlarındaki abartısız, az ve öz anlatım, okuyucuyu yormaz; sarar, sarmalar, özdeş duyguları uyarır. ‘Hakikatler Kulübü” de bu nitelikte bir anlatımla yazılmış.

Yapıt, farklı acılar içinde olan iki kadının ailelerini ayakta tutabilmek güdüsüyle yaşadıklarını, birbirlerinin acılarına yaklaşımlarını ve dayanışmalarını konu ediniyor. Yeterince acı çekmemiş, başkalarının acısını dinlemeye bile cesaret edemeyenlerin güçlenmek için okuyabileceği ya da acılardan yanmış kavrulmuşların ‘Bu acılar benim acılarım,’ diyebileceği bir yapıt.
Alganer, Simla’nın kişiliğinde acıyı akla gelmeyecek cümlelerle tanımlamış. Duyguları, tahammül sınırlarını tanımlayan cümleleri çok samimi. Okuyucu ani ürpertiler geçirebiliyor, hatta göz yaşı tahammül sınırını aşabiliyor. Bazen çaresizliğe gülümsetiyor. “Ama bu kafayla ne yapabilirim acaba? Kanaviçe mi?”

Haberin Devamı

Acı çekmenin erdemleşmeye gidişini fark ettirmeden vermiş. Olaylara uzaktan bakarak anlatmamış. Tam çekirdekten anlatmış. Çünkü o olayların içinde yanmış kavrulmuş. Simla’nın kalbinin artık sevilmediği kuşkusuna kapılması, acısına acı katması, kadının sevilmeye ne denli önem verdiğini anlatmak için kullanılmış. Kendiyle, hayatla hesaplaşmaları var. Güzel, akılcı, duygusal ve tabii ki yaşanmışcasına... Zalim suretli öğretmen sıfatıyla acıyı yönetebilmek için acıyla tanışmanın öneminden bahsediyor ve acıyı çektikten sonra ‘Acının kapısından geçerken insan olmanın kapısından geçilecek.’ diyecek kadar acıyı ermişcesine doğru tanımlıyor; “... Yine de yeterince acı çekmemişim. Dibe vurmamışım, gidip de gelmemişim. Yeterince kendimi büyütmemişim. Büyüyüp kavrasaydım bugün daha metanetli, daha becerikli, daha ışıklı, daha sevecen ve şefkatli olmaz mıydım?” dedirtebiliyor Alganer Simla’ya.

Simla, duygularına en dürüst, en içten, en açık yürekli ev sahipliği yapacak bir iç ses defteri alıyor. Anıların yazıldığı defterde bir de DİPÇE’si var Simla’nın. Adeta bir iç ses, bir mantık süzgeci. Eleştirirken yerden yere vuruyor yazarını. ‘Kendini gereğince silkeleyebilecek misin göreceğiz. Dur bir dakika yukarıdaki şiir de ne? Şiir yazmayı hafife alma, öyle kalemi eline alan, duygulara gark olup kafiye kuran ölçü arttıran herkes şiir yazamaz. ...Bir de şu defter araştırma kısmına takıldım. Seni yansıtan tarzda bir defter aramışsın ya, sinir oldum. Burjuva, buldumcuk bir tavır gibi geldi nedense. ...iki tane alma arzusuysa zayıf karakter göstergesi, zavallı bir direniş. Açgözlü, bitimsiz sahip olma duygusu.’ Acılar yoğunlaşınca DİPÇE bile diyecek söz bulamıyor, susuyor. Sonra gönlünü almak için dostça konuşuyor. “Şiirde ölçüden vaz geçmişsin? Özgürlük.” Yapıt, sonunda DİPÇE’yi bile şairleştiriyor.

Haberin Devamı

Alganer, Aynur olayında ise yuva yıkılmasın diye zalim erkeğe gösterilen tolerans ve merhametin ne denli derin yaralara neden olduğunu akılcı cümlelerle gösteriyor. Sadist erkeğin şiddetten sonra coşan sevişme isteğini ve kadının bu ilgiye kapılabilmesini, tartışmanın ört bas edilmesine sevinmesini, kendini aldatmasını belki de merhametini ve bu özverilerle devam eden bir evliliğin iğrençliğini son anda gözler önüne seriyor.
Özetle, Alganer’in 'Hakikatler Kulübü', okuma zevkini tatmin ederken zirveye taşıdığı okuyucuyu, sis bulutunun ardındaki eğiticiliği, öğreticiliği ile de bir iç hesaplaşmaya yönlendiriyor. Yolu açık olsun.

Birbirlerinin acılarını anlayan kadınlar
HAKİKATLER KULÜBÜ
Müjde Alganer
Artemis Yayınları, 2022
264 sayfa, 45 TL.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müjde Alganer#Artemis Yayınları#Hakikatler Kulübü

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan