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Birbirimizi anlamak için çaba gerek

#Yiğit Sertdemir#Ecem Uzun#Beni Sakın Yumruklardan
Birbirimizi anlamak için çaba gerek

BKM, DasDas, Enka Sanat, İKSV ve Zorlu PSM işbirliğinde hayata geçirilen ‘Ortak Yapım’ projesinin sahnelenen ilk eseri ‘Beni Sakın Yumruklardan’, 8 Ocak saat 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da seyircilerle buluşuyor. Ceren Ercan’ın yazdığı oyun, şimdilerin Türkiye’sine bakıyor, birbirimizi anlamak için çaba sarf etmeme halimizi hatırlatıyor.

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BKM, DasDas, Enka Sanat, İKSV ve Zorlu PSM işbirliğinde hayata geçirilen ‘Ortak Yapım’ projesinin sahnelenen ilk eseri ‘Beni Sakın Yumruklardan’, 8 Ocak saat 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da seyircilerle buluşuyor. Ceren Ercan’ın yazdığı oyun, şimdilerin Türkiye’sine bakıyor, birbirimizi anlamak için çaba sarf etmeme halimizi hatırlatıyor.
Yelda Baskın’ın yönettiği, başrolünde Yiğit Sertdemir ve Ecem Uzun’un yer aldığı ‘Beni Sakın Yumruklardan’, aşırı tepkilerimiz ve tepkisizliklerimiz üzerine... İki amatör mizahçıyı, Egemen ile Hilal’i izliyoruz önce. Egemen’in ailesinin öyküsünden alıp kurguladığı ‘halk’ tanımları ve eski eşinin cinsiyet kimliğine dair şakalarından sonra Hilal’in güncel milliyetçi kodlarımıza dair şakalarını dinliyoruz. Bu iki yalnız insan kendilerini sıradan görünen bir çorbacıda buluyorlar: ‘Osmanlı Çorbacısı’. Küçük bir ‘Türkiye çorbası’nda hapsoluyoruz adeta. ‘Usta’nın ölmesiyle içerideki tuhaflık iyice absürt bir hal alıyor. Taziye gibi başlayan toplaşma, toplumun birbirinden hesap sormaya hazır parçalarının yığılmasıyla ürkütücü bir atmosfere dönüşüyor. Üstüne Egemen ile Hilal’in şakalarından dolayı sosyal medya lincine uğraması ekleniyor.
Hürriyet’in tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar, oyunla ilgili “Metnin müthiş bir mizahı var, kolayca sezilen bir öfkesi de... Yiğit Sertdemir ile Ecem Uzun performanslarıyla çok dinamik, oyunu sürekli yukarıda tutuyorlar. Kentsel dönüşüm şehvetinden toplumun kutsallarına pek çok meseleyi içine alıyor oyun” yorumunu yapmıştı.

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#Yiğit Sertdemir#Ecem Uzun#Beni Sakın Yumruklardan

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