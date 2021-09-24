Biraz hayal gÃ¼cÃ¼, biraz da cesaret...

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Kendiyle baÅŸÄ± dertte olanlardan biri de sevimli mi sevimli kÃ¶pek Arthur. Ama onun derdi kendini gÃ¶stermek deÄŸil tam tersine gÃ¶zlerden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak olmak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Arthurâ€™un aklÄ±nda sÃ¼rekli yankÄ±lanan bir sÃ¼rÃ¼ â€˜Ama ya?â€™ var. Ama ya bir hata yaparsam? Ama ya kimse beÄŸenmezse? Ama ya alay ederlerse? Ama ya, ama ya, ama ya...

O kadar Ã§ekiniyor ki kemanÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± bestelerini bile sadece istasyonun yanÄ±ndaki evinin duvarlarÄ± arasÄ±nda ve sadece tren geÃ§erken Ã§alabiliyor.

Hem de kafasÄ±nda sÃ¼rekli melodiler dÃ¶nÃ¼p dolaÅŸmasÄ±na ve kalbindeki mÃ¼zik yapma isteÄŸi hiÃ§ dinmemesine raÄŸmen. Ah ne gÃ¼zel olurdu o melodileri dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karabilse, herkesle paylaÅŸabilse, ama yaâ€™larÄ±nÄ± susturabilse.

Ä°ÅŸte bu istek doÄŸaÃ§lama mÃ¼zik yapan bir grubun, eline tutuÅŸturduÄŸu ve Arthurâ€™u onlara katÄ±lmaya davet eden el ilanÄ±yla daha da karÅŸÄ± konulmaz bir hal alÄ±yor. Acaba hem gruba katÄ±lÄ±p Ã¶zgÃ¼rce keman Ã§almanÄ±n hem de gizlenmenin bir yolu olamaz mÄ±? Ne bileyim, kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirmek ya da hiÃ§ olmazsa kafasÄ±na bir posta kutusu geÃ§irmek gibi?

Heath Mckenzie hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in biraz Ã¶zgÃ¼vene, cesarete ve korkularÄ±yla yÃ¼zleÅŸmeye ihtiyaÃ§ duyan Ã§ocuklara ilham verirken karnaval gibi Ã§izimleriyle de mÃ¼ziÄŸin birleÅŸtirici gÃ¼cÃ¼nÃ¼ duyumsatÄ±yor.



ARTHUR VEÂ

AMA YA?

Heath Mckenzie

Ã‡eviren: Elif KÃ¼Ã§Ã¼koÄŸlu

MeraklÄ± Tilki KitaplÄ±ÄŸÄ±, 2021

40 sayfa, 39 TL.











'KENDÄ°N GÄ°BÄ°' OLMAYI UNUTURSAN...



Ä°nsanÄ± her ÅŸeyiyle tÃ¼ketim nesnesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yolunda hÄ±zla ilerleyen Ã§aÄŸÄ±mÄ±z, beÄŸenilme ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olma kaygÄ±larÄ±nÄ± peÅŸinden sÃ¼rÃ¼kleyerek yakamÄ±za musallat ediyor. Kendimizi baÅŸkalarÄ±yla kÄ±yasladÄ±kÃ§a yetersizlik hissimiz artÄ±yor ve sistem bu kÄ±sÄ±rdÃ¶ngÃ¼ Ã¼zerinden Ã¶ylece sÃ¼rÃ¼p gidiyor. Uzaktan gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran dÃ¼nyaya koÅŸar adÄ±m ilerlerken Ä±skaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyse â€˜kendi gibiâ€™liÄŸimiz.

Ã‡ocuk edebiyatÄ±nÄ±n sevilen yazarlarÄ±ndan GÃ¶ktuÄŸ Canbabaâ€™nÄ±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€˜GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ BoyacÄ±sÄ±â€™ tam da bu nedenlerle okunmayÄ±, Ã¼zerinde uzun uzun kafa yormayÄ± hak ediyor. Ã–nemi gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artan kendini bilme, kendi deÄŸerinin farkÄ±na varma ve kabullenme, Ã¶z saygÄ± gibi deÄŸerlerin altÄ±nÄ± Ã§izen Canbabaâ€™nÄ±n ÅŸiir gibi akan incelikli metnine Ceyhun Åženâ€™in birer tabloyu andÄ±ran bÃ¼yÃ¼leyici Ã§izimleri eÅŸlik ediyor.

Her ÅŸey, Ayâ€™a baÄŸladÄ±ÄŸÄ± ipten sarkarak gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ gecenin renklerine boyayan GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ BoyacÄ±sÄ±â€™nÄ±n bir gÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmez olmaktan sÄ±kÄ±lÄ±p â€˜parlak mÄ± parlakâ€™ bir fikir bulmasÄ±yla baÅŸlÄ±yor. Gecenin ressamÄ±, dÃ¼ÅŸlerin mimarÄ± olmak yetmiyor; o da tÄ±pkÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne bulutlarÄ± serpiÅŸtiren Bulut DaÄŸÄ±tÄ±cÄ±sÄ± ve yÄ±ldÄ±zlarÄ± asan YÄ±ldÄ±z HanÄ±m gibi herkes tarafÄ±ndan fark edilmek, parlamak, beÄŸenilmek istiyor. Ve iÅŸte, yÄ±ldÄ±zlarÄ± koparÄ±p tek tek yakasÄ±na takÄ±veriyor. Ta ki kendi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan etrafÄ±nÄ± gÃ¶remez olana dek. Ãœstelik bu kadar parlak bir ÅŸeye uzun sÃ¼re bakÄ±lamayacaÄŸÄ± iÃ§in kimse ona bakamÄ±yor, doÄŸanÄ±n dengesi altÃ¼st oluyor, insanlar ve hayvanlar uykusuzluktan bitap dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ BoyacÄ±sÄ±â€™nÄ±n Ã¶nÃ¼nde iki yol var ÅŸimdi; sahte kimliÄŸinin yarattÄ±ÄŸÄ± anlamsÄ±zlÄ±k ve boÅŸluk duygusuyla oradan oraya savrulmak ya da gecenin eÅŸsiz renkleriyle dÃ¼ÅŸlerimizi parlatmaya devam etmek; cebinde kendi gibi olabilmenin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle.



GÃ–KYÃœZÃœ BOYACISIÂ Â

GÃ¶ktuÄŸ Canbaba

Resimleyen: Ceyhun Åžen

DoÄŸan Egmont, 2021

40 sayfa, 35 TL.

