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TÃ¼m dÃ¼nya ilginÃ§ zamanlardan geÃ§iyor. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n daha Ã¶nce deneyimlemediÄŸi bir sÃ¼reÃ§ gÃ¼nbegÃ¼n, anbean yaÅŸanÄ±yor. Teknoloji bir yandan tÃ¼m hÄ±zÄ±yla ilerlerken, bir virÃ¼s nedeniyle adÄ±m dahi atamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanlar hiÃ§ de uzak deÄŸil. Ä°ÅŸte bu Ã§eliÅŸki arasÄ±nda yaÅŸayÄ±p gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor insanlÄ±k. â€˜DÃ¼ÅŸlerâ€™ ve â€˜kÃ¢buslarâ€™ arasÄ±nda kalmÄ±ÅŸ gibiyiz. Tam da bu nedenle â€˜kuruntuluâ€™ bir topluluk halini aldÄ±k. Ne olabilen ne olamayan, iki arada bir derede bir hal bu. O nedenle bir durup etrafÄ±mÄ±zda neler olup bittiÄŸini bize hatÄ±rlatacak birilerini bulmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. YaramÄ±zÄ± bize gÃ¶sterecek ama bu yarayÄ± kendisinin de taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilerek empatik davranabilecek seslere; sadece gÃ¶zlemci deÄŸil, aynÄ± zamanda gÃ¶zlenen de olmuÅŸ bakÄ±ÅŸlara...

YiÄŸit Benerâ€™in yeni Ã¶ykÃ¼ toplamÄ± â€˜Ã–teki Kuruntularâ€™ iÃ§in yukarÄ±da birkaÃ§ cÃ¼mleyle ve genel Ã§erÃ§evesiyle anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan sesin renginin nasÄ±l olabileceÄŸine dair Ã¶nemli bir hatÄ±rlatma olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Bize dertlerimizi hatÄ±rlatÄ±rken gerektiÄŸinde sert, gerektiÄŸinde hassas olabilen ve Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z olan ironiyi hiÃ§bir zaman kaleminden dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyen bir dÃ¼nya kurmuÅŸ YiÄŸit Bener â€˜Ã–teki Kuruntularâ€™da. Bir yÃ¼zleÅŸme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± olarak okumak da mÃ¼mkÃ¼n bu kitapta bir araya gelmiÅŸ Ã¶ykÃ¼leri, bir hatÄ±rlatma Ã§abasÄ± da. Benerâ€™in yÃ¼zleÅŸmemizi istediÄŸi dertler, pencereden baÅŸÄ±mÄ±zÄ± uzatÄ±p karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z hemen her ÅŸey. Sokakta evine yÃ¼rÃ¼meye Ã§alÄ±ÅŸan bir kadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gelebilme ihtimali olanlar da girebiliyor Benerâ€™in gÃ¼ndemine Ã¶rnekse. HatÄ±rlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ise toplumsal bellekten asla uzaklaÅŸamayacak benliÄŸimiz. YÃ¼zleÅŸtirdikleriyle hesaplaÅŸamazsak baÅŸÄ±mÄ±za gelebileceklere dair Ã¶nemli bir dipnot olarak da okumak mÃ¼mkÃ¼n bu Ã¶ykÃ¼leri.

Ä°roni ÅŸu ki Benerâ€™in bundan Ã¶nce yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ diÄŸer Ã¶ykÃ¼ kitaplarÄ±nÄ±n isimleri â€˜Ã–teki DÃ¼ÅŸlerâ€™ ve â€˜Ã–teki KÃ¢buslarâ€™. Benerâ€™in dilindeki bu â€˜Ã¶tekiâ€™ kavramÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izmek gerekli diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bener iÃ§in Ã¶teki, toplumun dÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± insanlardan Ã§ok insanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ bireyler. Ã–zellikle bu kitap baÄŸlamÄ±nda â€˜dÃ¼ÅŸlerâ€™ini gerÃ§ekleÅŸtirememiÅŸ, â€˜kÃ¢busâ€™larÄ±yla yÃ¼zleÅŸememiÅŸ ve â€˜kuruntuâ€™larÄ±yla yaÅŸamak zorunda kalmÄ±ÅŸ insanlarÄ±n, bir toplumun hikÃ¢yesini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek gerek Benerâ€™in.

Bu toplumun hikÃ¢yesi ise Benerâ€™in kendine has Ã¼slubuyla anlatÄ±lÄ±yor. FarklÄ± bir yazÄ± dili var YiÄŸit Benerâ€™in. Ã–ykÃ¼lerin iÃ§inde dolaÅŸÄ±rken okur kendini bir anda bir gazete makalesinin ya da habercinin dilinde bulabiliyor. Ya da bir ÅŸair titizliÄŸinde art arda inci gibi dizilmiÅŸ kelimelerin arasÄ±ndan bir toplumbilimci konuÅŸabiliyor. Bu baÄŸlamda hem alabildiÄŸine edebiler bu Ã¶ykÃ¼ler hem de bir o kadar etrafÄ±mÄ±zdaki gerÃ§ekliÄŸi en Ã§iÄŸ halleriyle yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze vurma derdindeler. Ã‡iÄŸlik de ancak edebiyatla Ã§ekilir oluyor zaten ki YiÄŸit Bener de bunun farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±yla hareket ediyor kendi evreni iÃ§inde.

Kurgusunu gerÃ§eÄŸin tam gÃ¶beÄŸinden Ã§Ä±karÄ±yor Bener. Hatta kimi zaman okuduklarÄ±mÄ±zÄ±n kurgu olduÄŸuna dahi ikna olmamamÄ±zÄ± istiyor. Tam da bundan â€˜Ã–teki Kuruntularâ€™ iÃ§in biÃ§imsel dÃ¼zeyde â€˜Ã¶teki Ã¶ykÃ¼lerâ€™ de demek mÃ¼mkÃ¼n.

GÃ¼ne ve dahasÄ± Ã§aÄŸa bir â€˜Ã¶tekiâ€™nin gÃ¶zÃ¼nden ve â€˜Ã¶tekiâ€™ bir Ã¼slupla bakmak isteyen herkes aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fazlasÄ±nÄ± bulacak bu Ã¶ykÃ¼lerde.

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Ã–TEKÄ° KURUNTULARÂ

YiÄŸit Bener

Everest YayÄ±nlarÄ±, 2022

128 sayfa, 29 TL.