Bir Yer Var sergisi 2 Mart'a kadar Hara'da...

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Sergide yer alan beş sanatçı, 18 Mayıs 2023’te Hara’da gerçekleşen ilk buluşmada güvenli alan fikrinden yola çıkarak mekana özgü işler üretmek üzere davet edildi. Sanatçılar baharda ve ilk yazda düzenli aralıklarla buluştu, birbirlerine atölye ziyaretleri yaptı. Sergi için yaptıkları tasarıları ve kavramsal çerçevelerini birbirleriyle paylaştı.
Ağustos ortasından itibaren sergi çalışmaları ivmelendi. Beş sanatçı Hara’da uzun vakitler geçirdi, kimileri Hara’da konakladı. Malzemelerini Hara’dan temin ettiler.
Bir Yer Var sergisi, varlığını zihnimizde kurduğumuz o yer ve zamana ait hareketi araştırmanın ortak zemini olarak görülebilir.
Sanatçılar: Sena Başöz, İnci Furni, Ekin Kano, Irem Nalça, Cansu Yıldıran
Kavramsal Çerçeve ve Sergi Tasarımı: Canan Bozbağ, Onur Karaoğlu
Bir Yer Var sergisi 2 Mart’a kadar devam ediyor. Hara, Çarşamba ve Cumartesi günleri 12:00-18:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak...