Bir Yer Var sergisi 2 Mart'a kadar Hara'da...

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Sergide yer alan beş sanatçı, 18 Mayıs 2023’te Hara’da gerçekleşen ilk buluşmada güvenli alan fikrinden yola çıkarak mekana özgü işler üretmek üzere davet edildi. Sanatçılar baharda ve ilk yazda düzenli aralıklarla buluştu, birbirlerine atölye ziyaretleri yaptı. Sergi için yaptıkları tasarıları ve kavramsal çerçevelerini birbirleriyle paylaştı.

Ağustos ortasından itibaren sergi çalışmaları ivmelendi. Beş sanatçı Hara’da uzun vakitler geçirdi, kimileri Hara’da konakladı. Malzemelerini Hara’dan temin ettiler.





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Mekan ve mimari ile kurguladıkları diyalog onları üretimlerinde yeni bakış açıları aramaya motive etti. Böylece Hara pek çok deneye ev sahipliği yaptı. Risk aldıkları, oluveren işlere teslim oldukları ve zaman zaman neredeyse gerçek üstü anlara tanıklık ettikleri bu sürecin sonunda güvenli alana dair sanatsal araştırmalarını ortaya koydular.

Bir Yer Var sergisi, varlığını zihnimizde kurduğumuz o yer ve zamana ait hareketi araştırmanın ortak zemini olarak görülebilir.

Sanatçılar: Sena Başöz, İnci Furni, Ekin Kano, Irem Nalça, Cansu Yıldıran

Kavramsal Çerçeve ve Sergi Tasarımı: Canan Bozbağ, Onur Karaoğlu

Bir Yer Var sergisi 2 Mart’a kadar devam ediyor. Hara, Çarşamba ve Cumartesi günleri 12:00-18:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak...