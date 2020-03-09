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Kitap Sanat
Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

'Bir Uçtan Bir Uca' ‘La Galeri’de

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'Bir Uçtan Bir Uca' ‘La Galeri’de
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Sanatçı Mehmet Güleryüz, yetmiş yıl sonra öğrencisi olduğu Saint Benoit Lisesi’ne geri dönüyor. ‘La Galeri’de gerçekleşecek sergi 11 Mart – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında gezilebilir.

Saint Benoit Lisesi, Güleryüz’ün yapıtlarından oluşan özel bir seçkiyi sunuyor. Sergide yer alan yapıtlar, bu Lycee yayını ile başladığı ve devam eden sanatsal yolculuğun farklı dönemlerinin izlemesine izin veren bir seçkinin sunumu ile bütünlüğe ulaşıyor. Desen, Güleryüz’ün sanatsal pratiğinin odağını oluşturmakta. Güleryüz, bir sanatçının eserlerinde döneminin temel sorunlarına değinmesi gerektiğine ve bunu yapmak için de doğuştan gelen sanatsal bir yeteneğinin, teknik açıdan uzmanlaşmış bir becerisinin ve sanat tarihi konusunda geniş bilgisinin olması gerektiğine ama bunların yeterli olmadığına inanıyor. ‘La Galeri’de gerçekleşecek sergi 11 Mart – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında gezilebilir.

Bir Uçtan Bir Uca ‘La Galeri’de

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