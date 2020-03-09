Bir tutkunun izinde geçen 40 yıl

Rahmi M. Koç Müzesi, İtalyan koleksiyoner Raoul Cabib’in buharlı makinelere duyduğu tutkuyla başlayıp yaptığı uzun seyahatlerle oluşturduğu lokomotif modellerinden oluşan koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. İngiliz makine mühendisi George Stephenson’ın tasarladığı ilk buharlı lokomotif ‘Rocket’ 1829 yılında saatte 50 kilometre hıza ulaşınca, atların çektiği vagonlardan günümüzün yüksek hızlı trenlerine kadar uzanan demiryolu çağı başlar. İlk buharlı lokomotiften tam 100 yıl sonra İtalya’nın Cenova şehrinde bir antikacının oğlu olarak Raoul Cabib dünyaya gelir. Cabib’in buharlı makinelere duyduğu tutku ise özel bir koleksiyona dönüşür.

Cabib, 1960’ların sonlarından itibaren dünyanın en iyi buharlı modelcilerini araştırmakla geçen çeşitli seyahatler gerçekleştirir. Statik bir objeyi hareketli hale getirebilmek, bu kadar meraklı bir koleksiyoner için oldukça heyecan vericidir. Raoul Cabib’in 40 yıla yakın, büyük bir tutkuyla oluşturduğu koleksiyonu, 2014 yılında hayata gözlerini yumduktan sonra oğlu Andrea Cabib tarafından Rahmi M. Koç Müzesi’ne bağışlandı.

Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu, Kadıköy-Moda Tramvayı, Tünel Vagonu gibi tarihi demiryolu araçlarının yanı sıra buharlı, ince işçilikli lokomotif ve tramvay modellerini ziyaretçileriyle buluşturan Rahmi M. Koç Müzesi, özel Cabib koleksiyonuyla da bir döneme ayna tutuyor.