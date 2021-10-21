Bir tebeÅŸir yeter dÃ¼nyalar yaratmaya...

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DÃ¶rt buÃ§uk basamak boyundaki dÃ¼nya tatlÄ±sÄ± Harold eline mor tebeÅŸirini alÄ±p ay Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda yola koyulmuÅŸsa bir adÄ±m sonrasÄ±nÄ± asla tahmin edemezsiniz. Daha demin aÄŸaÃ§tan elma koparÄ±rken az sonra okyanusun sularÄ±na gÃ¶mÃ¼lÃ¼vermiÅŸtir. Tek aÄŸaÃ§lÄ± ormanÄ±n ejderhasÄ±ndan kaÃ§masÄ±yla koca ÅŸehirde odasÄ±nÄ± aramasÄ± arasÄ±nda kÄ±sacÄ±k bir zaman dilimi ama uÃ§suz bucaksÄ±z hayal gÃ¼cÃ¼ vardÄ±r.

YazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1955â€™ten bu yana Ã§ocuk edebiyatÄ±nÄ±n en sevilen kitaplarÄ±ndan biri olmasÄ±nÄ±n sebebi de bu. Ã–zgÃ¼rce akan hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n sizi gÃ¶tÃ¼remeyeceÄŸi evren, Ã§Ä±karamayacaÄŸÄ± macera olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± benzersiz bir yalÄ±nlÄ±k ve mizahla anlatÄ±r â€˜Harold ve Mor TebeÅŸirâ€™.

KarikatÃ¼rist Crockett Johnsonâ€™Ä±n altÄ± kitaplÄ±k kÃ¼lt eserinin bugÃ¼ne kadar sadece ilk kitabÄ±yla tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. CanÄ± sÄ±kÄ±lan Harold bir akÅŸam ay Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼meye karar verir. AslÄ±nda gÃ¶kte Ay yoktur ama ne gam, mor tebeÅŸiri vardÄ±r yanÄ±nda. Hemen en parlaÄŸÄ±ndan bir Ay Ã§izer. Tabii, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ iÃ§in bir de yol gerekir ki tebeÅŸir bunun iÃ§in de birebirdir. Haroldâ€™Ä±n Ã§izdiÄŸi o uzun ince yolun onu nerelere gÃ¶tÃ¼receÄŸi, hangi maceralara sÃ¼rÃ¼kleyeceÄŸi tamamen hayal gÃ¼cÃ¼ne kalmÄ±ÅŸtÄ±r artÄ±k. Siz tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± daÄŸdan balonuyla aÅŸaÄŸÄ± sÃ¼zÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ izlerken Harold aceleyle Ã§iziktirdiÄŸi polise evinin yolunu sormayÄ± Ã§oktan akÄ±l etmiÅŸ, sÄ±cacÄ±k yataÄŸÄ±na dalmÄ±ÅŸtÄ±r bile.

En son derin bir uykunun kollarÄ±na bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Harold iki yeni macerasÄ±yla tekrar bizlerle. â€˜Haroldâ€™Ä±n GÃ¶ÄŸe YolculuÄŸuâ€™nda da yine mor tebeÅŸirinden ve sÄ±nÄ±rsÄ±z dÃ¼ÅŸlerinden baÅŸka bir ÅŸey yok elinde. Bu ikisi onun Ã§Ã¶ldeki bir pÄ±nardan buz gibi su iÃ§mesine, ardÄ±ndan roketine atladÄ±ÄŸÄ± gibi uzayÄ±n derinliklerine doÄŸru yol almasÄ±na yeter de artar bile. AmacÄ± Ayâ€™a gitmek olsa da Ä±skalayÄ±p Marsâ€™a gitmesinin bir mahsuru yoktur onun iÃ§in. Yeter ki karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± uzaylÄ±larÄ± ve kuyruÄŸuna tutunacaÄŸÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ± Ã§izebileceÄŸi tebeÅŸiri yanÄ±nda olsun.

Haroldâ€™Ä±n eÄŸile bÃ¼kÃ¼le uzayÄ±p giden sihirli mor yolu masallar evrenine de uÄŸruyor elbette. Ã‡izmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bahÃ§ede Ã§iÃ§ekler aÃ§mayÄ±nca bir krala danÄ±ÅŸmaya karar veriyor. Bunun iÃ§in kral, taht, taÃ§ ama hepsinden Ã¶nce bir kale ve aÅŸmasÄ± gereken uzun bir yol var. Binbir badireden sonra ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kral sorunu Ã§Ã¶zemiyorsa da Ã¶nemli deÄŸil. Haroldâ€™Ä±n sÄ±nÄ±rsÄ±z dÃ¼ÅŸ gÃ¼cÃ¼ kendi cadÄ±sÄ±nÄ± yaratmaya da bahÃ§esini kurtarmaya da yeter. Kim bilir akla hayale gelmeyecek hangi yollarla?

Harold 60 yÄ±ldÄ±r sadece Ã§ocuklarÄ± deÄŸil her yaÅŸtan okuru bÃ¼yÃ¼lemeye, dÃ¼ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n muhteÅŸem patikalarÄ±nda gezdirmeye devam ediyor; sadece uykuya daldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada elinden bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mor tebeÅŸirini Ã§ocuklara emanet ederek. Hayal kurmaktan hiÃ§ vazgeÃ§mesinler diye.



HAROLD VE MOR TEBEÅžÄ°RÂ

HAROLDâ€™IN GÃ–ÄžE YOLCULUÄžU

HAROLDâ€™IN MASALI

Crockett Johnson

Ã‡eviren: Mahir Ãœnsal EriÅŸ

Can Ã‡ocuk, 2021

Her bir kitap: 64 sayfa, 21 TL.



