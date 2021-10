Bir tebeÅŸir yeter dÃ¼nyalar yaratmaya...

Haberin Devamı

Dört buçuk basamak boyundaki dünya tatlısı Harold eline mor tebeşirini alıp ay ışığının altında yola koyulmuşsa bir adım sonrasını asla tahmin edemezsiniz. Daha demin ağaçtan elma koparırken az sonra okyanusun sularına gömülüvermiştir. Tek ağaçlı ormanın ejderhasından kaçmasıyla koca şehirde odasını araması arasında kısacık bir zaman dilimi ama uçsuz bucaksız hayal gücü vardır.

Yazıldığı 1955’ten bu yana çocuk edebiyatının en sevilen kitaplarından biri olmasının sebebi de bu. Özgürce akan hayal gücünün sizi götüremeyeceği evren, çıkaramayacağı macera olmadığını benzersiz bir yalınlık ve mizahla anlatır ‘Harold ve Mor Tebeşir’.

Karikatürist Crockett Johnson’ın altı kitaplık kült eserinin bugüne kadar sadece ilk kitabıyla tanışmıştık. Canı sıkılan Harold bir akşam ay ışığında yürümeye karar verir. Aslında gökte Ay yoktur ama ne gam, mor tebeşiri vardır yanında. Hemen en parlağından bir Ay çizer. Tabii, yürüyüş için bir de yol gerekir ki tebeşir bunun için de birebirdir. Harold’ın çizdiği o uzun ince yolun onu nerelere götüreceği, hangi maceralara sürükleyeceği tamamen hayal gücüne kalmıştır artık. Siz tırmandığı dağdan balonuyla aşağı süzülüşünü izlerken Harold aceleyle çiziktirdiği polise evinin yolunu sormayı çoktan akıl etmiş, sıcacık yatağına dalmıştır bile.

En son derin bir uykunun kollarına bıraktığımız Harold iki yeni macerasıyla tekrar bizlerle. ‘Harold’ın Göğe Yolculuğu’nda da yine mor tebeşirinden ve sınırsız düşlerinden başka bir şey yok elinde. Bu ikisi onun çöldeki bir pınardan buz gibi su içmesine, ardından roketine atladığı gibi uzayın derinliklerine doğru yol almasına yeter de artar bile. Amacı Ay’a gitmek olsa da ıskalayıp Mars’a gitmesinin bir mahsuru yoktur onun için. Yeter ki karşılaşacağı uzaylıları ve kuyruğuna tutunacağı yıldızları çizebileceği tebeşiri yanında olsun.

Harold’ın eğile büküle uzayıp giden sihirli mor yolu masallar evrenine de uğruyor elbette. Çizmeye çalıştığı büyülü bahçede çiçekler açmayınca bir krala danışmaya karar veriyor. Bunun için kral, taht, taç ama hepsinden önce bir kale ve aşması gereken uzun bir yol var. Binbir badireden sonra ulaştığı kral sorunu çözemiyorsa da önemli değil. Harold’ın sınırsız düş gücü kendi cadısını yaratmaya da bahçesini kurtarmaya da yeter. Kim bilir akla hayale gelmeyecek hangi yollarla?

Harold 60 yıldır sadece çocukları değil her yaştan okuru büyülemeye, düş dünyasının muhteşem patikalarında gezdirmeye devam ediyor; sadece uykuya daldığı sırada elinden bıraktığı mor tebeşirini çocuklara emanet ederek. Hayal kurmaktan hiç vazgeçmesinler diye.



HAROLD VE MOR TEBEŞİR

HAROLD’IN GÖĞE YOLCULUĞU

HAROLD’IN MASALI

Crockett Johnson

Çeviren: Mahir Ünsal Eriş

Can Çocuk, 2021

Her bir kitap: 64 sayfa, 21 TL.