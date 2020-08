Bir Peyami Safa çevirisi

Knut Hamsun

Birçok Türk yazarı ve şairi çevirmenlik de yapmıştır. Kitaplığımın bir köşesinde daha önce Behçet Necatigil’in çevirisinden okuduğum Knut Hamsun’un ‘Açlık’ çevirisine rastladım. İşe kapaktan başlamalı. Cildin üstünde bir ad var: Ali İhsan Turan.

Kapağı açınca ilk sayfadaki yazıları aktaracağım:

Knut Hamsun

Çeviren: Peyami Safa

Açlık

Edebi Roman

Sahip ve Naşiri: Resimli Ay Matbaası T.L. Şirketi

İstanbul, 1934

Knut Hamsun, Norveç’in tanınmış yazarlarından, 1920 yılında Nobel Edebiyat Ödülü almış.

Çevirinin 1934 yılında yayımlandığını düşündüğümde sade bir dile sahip olduğunu söyleyebilirim. Az bir çalışmayla bu çeviri bugün yapılmış gibi bir dil sadeliği taşıyor.

Aynı kitabın farklı çevirileri ile karşılaştırılsa ortaya dilin değişimi ve gelişimi üzerine fikir verebilir.

NYRB’de (New York Review of Books) okumuştum; bir dilci, Homeros’un İngilizce ilk çevirilerinden başlayarak incelemenin yayımlandığı güne kadar olan değişimini ortaya koymuştu.

Knut Hamsun ile siyasetin arası bir türlü düzelmiyor. 1930’da faşist bir partiye giriyor, daha sonra da Almanları destekliyor. Yaşı göz önüne alınarak para cezasıyla kurtuluyor.

Okurların protestosuna uğruyor, kitaplarını evinin önüne bırakıyorlar.

Fransa’da Celine’in başına da aynı şeyler geliyor. Her rejimde, her ülkede bunlar oluyor.

Birçok önemli yazarımız çevirmenlik yaptılar. Şiir ya da düzyazı alanında...

Kimler mi?

Oktay Akbal

Burhan Arpad

Melih Cevdet Anday

Sait Faik Abasıyanık

Oktay Rifat

Orhan Veli

Nurullah Ataç

Tahsin Yücel

Behçet Necatigil

Yüksel Pazarkaya

Cevap Çapan

Sait Maden

Can Yücel

İlk elde hatırladıklarım...

Usta bir yazarı bizim ustalarımızdan birinin çevirisiyle okumak ayrı bir okuma lezzeti sunuyor.