Bir Ã¶mre kaÃ§ film sÄ±ÄŸar

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Malum, her ÅŸey â€˜Trenin Gara GiriÅŸiâ€™yle baÅŸladÄ±... LumiÃ¨re KardeÅŸlerâ€™in hamlesiyle birlikte hareketli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de insanlÄ±ÄŸÄ±n zihnine girdi ve bundan bÃ¶yle de hiÃ§ Ã§Ä±kmayacaÄŸa benziyor. Evet, 1895â€™teki bu ilk gÃ¶sterimin Ã¼zerinden 120 kÃ¼sur yÄ±l geÃ§ti ve sinema, sanatlarÄ±n en popÃ¼leri olarak yoluna doludizgin devam ediyor. Ã–nce sessiz ve siyah-beyaz olan filmler, peÅŸi sÄ±ra seslerine ve renklerine kavuÅŸtu, sonrasÄ±nda yÄ±ldÄ±z sistemi belirdi, akabinde tÃ¼rler, akÄ±mlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±, bu iÅŸin â€˜yÃ¶netmen sanatÄ±â€™ olduÄŸu kabul edildi, meseleye teknoloji dahil oldu, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kalitesi, efektler geliÅŸti vs... Eh, tabii ki izleme biÃ§imleri ve mekÃ¢nlarÄ± da deÄŸiÅŸti; salonlar, aÃ§Ä±k hava sinemalarÄ± derken evlerin oturma odalarÄ± ve bilumum yerleri, Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit ekranlar, bilgisayarlar ve nihayetinde cep telefonlarÄ± bile bu en popÃ¼ler tutkumuzla buluÅŸma yerleri haline geldi.



BAÅžKA DÃœNYALARA AÃ‡ILAN KAPI

NamÄ± diÄŸer â€˜yedinci sanatâ€™, insanlÄ±ÄŸÄ±n serÃ¼venindeki kÃ¶ÅŸe taÅŸlarÄ±ndan biri olarak uygarlÄ±k tarihindeki mutena yerini Ã§ok Ã¶nceden aldÄ± ve halihazÄ±rda bu Ã¶zelliÄŸini koruyor. Kitleler iÃ§in bazen bambaÅŸka hayatlara, trajedilere, dramlara eklenme yeriydi sinema; bazen de baÅŸka gezegenlere ve onlarÄ±n sahiplerine ulaÅŸma aracÄ±, vesilesi. Bu sanatÄ±n ifade biÃ§imi olan filmler bizleri kimi zaman gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼, kimi zaman aÄŸlattÄ±, kimi zaman gerdi, kimi zaman karmaÅŸÄ±k duygulara sevk etti... TÃ¼rleri ne olursa olsun her daim kendine sadÄ±k seyircilere sahip oldu perdeye akseden Ã¶ykÃ¼ler, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler... Filmler sayesinde baÅŸka dÃ¼nyalar kadar baÅŸka zamanlara da uzandÄ±k; geÃ§miÅŸin hayatlarÄ±nda, geleceÄŸin olasÄ± dÃ¼zenlerinde dolaÅŸtÄ±k durduk. Bazen oklarÄ±n, bazen kurÅŸunlarÄ±n vÄ±zÄ±ltÄ±larÄ±na, bazen atlarÄ±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± nal seslerine kulak kabarttÄ±k; bilmediÄŸimiz ama yaratÄ±cÄ±larÄ±n hayallerinden Ã§Ä±kan uzaylÄ±larÄ±n formlarÄ±yla ya baÅŸka gezegenlere yolculuÄŸa Ã§Ä±ktÄ±k ya da dÃ¼nyamÄ±zÄ±n istilasÄ±na tanÄ±klÄ±k ettik...



GÃ–NÃœL HANEMÄ°ZE YERLEÅžENLER

SonuÃ§ itibariyle her yaÅŸtan, her kuÅŸaktan oluÅŸan seyirci denen asÄ±l muhatap olarak Ã§ok sayÄ±da filmi belleÄŸimize, ruhumuza, gÃ¶nlÃ¼mÃ¼ze kaydettik, sevdik, baÄŸrÄ±mÄ±za bastÄ±k. Tabii aralarÄ±nda en kÄ±ymetlilerini, bizlere Ã¶zel olarak hitap edenleri, farklÄ± bir yanÄ±yla ele aldÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± belirlerken de birÃ§ok filmi izlemiÅŸ bulunduk, kÃ¶tÃ¼ olanlarÄ±na da katlandÄ±k. Ama ne olursa olsun sinema vazgeÃ§emediÄŸimiz, her daim sevdiÄŸimiz, benimsediÄŸimiz Ã§ok Ã§ok Ã¶zel bir yoldaÅŸÄ±mÄ±z, yarenimiz oldu hep. Genel toplam iÃ§inden Ã§ekip Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve gÃ¶nÃ¼l hanemizin bir kÃ¶ÅŸesine yerleÅŸtirdiÄŸimiz yapÄ±mlar, kiÅŸiden kiÅŸiye deÄŸiÅŸse de genel bir Ã§izgide mutlaka izlenmesi gereken filmler sÄ±fatÄ±na her zaman sahip oldu ve onlardan oluÅŸan listelere hep ilgi gÃ¶sterildi, kuÅŸaklar deÄŸiÅŸse de mutlaka izlendi, anÄ±ldÄ±, sevildi, hayranlÄ±k duyuldu.

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â€˜AYâ€™A SEYAHATâ€™TEN â€˜NOMADLANDâ€™A

BÃ¶ylesi bir refleksin ifadesi olan â€˜Ã–lmeden Ã–nce GÃ¶rmeniz Gereken 1001 Filmâ€™ adlÄ± kitap, kendi kulvarÄ±ndaki en hacimli Ã§alÄ±ÅŸmalardan biri. Genel editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Steven Jay Schneiderâ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ve ilki Meliesâ€™in â€˜Ayâ€™a Seyahatâ€™i olan toplam iÃ§inde her bir filmi farklÄ± kalemlerin ele aldÄ±ÄŸÄ± bu son derece kapsamlÄ± eser, bizde ilk baskÄ±sÄ±nÄ± 2005 yÄ±lÄ±nda yapmÄ±ÅŸtÄ±. Aradan geÃ§en sÃ¼re zarfÄ±nda bu listeye son dÃ¶nemde Ã§ekilen kimi filmler de dahil oldu ve kitap yeni konuklarÄ±yla birlikte bir kez daha huzurumuza geldi. KapaÄŸÄ±ndaki notta da belirtildiÄŸi gibi â€˜GÃ¼ncellenmiÅŸ 6. BaskÄ±â€™ olan bu nadide eser, Ã¶nceki beÅŸ baskÄ±da olduÄŸu gibi Caretta YayÄ±ncÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan okura sunuldu.

2021â€™ye uzanan bir zaman dilimini kapsayan listeye â€˜MuhteÅŸem GÃ¼zellikâ€™, â€˜Boyhoodâ€™, â€˜The Grand Budapest Hotelâ€™, â€˜Mad Max: Fury Roadâ€™, â€˜Saulâ€™un OÄŸluâ€™, â€˜Moonlightâ€™, â€˜La La Landâ€™, â€˜Toni Erdmannâ€™, â€˜Call Me by Your Nameâ€™, â€˜Phantom Threadâ€™, â€˜Romaâ€™, â€˜Get Outâ€™, â€˜Alev AlmÄ±ÅŸ Bir GenÃ§ KÄ±zÄ±n Portresiâ€™, â€˜Parazitâ€™, â€˜Jokerâ€™, â€˜The Lighthouseâ€™, â€˜Never Rarely Sometimes Alwaysâ€™, â€˜Nomadlandâ€™ gibi son dÃ¶nemde Ã¶ne Ã§Ä±kan yapÄ±tlar eklenmiÅŸ. Ã–rneÄŸin beÅŸinci baskÄ±da yer alan â€˜Black Swanâ€™, â€˜Driveâ€™, â€˜Lincolnâ€™, â€˜The Wolf of Wall Streetâ€™, â€˜The Theory of Everythingâ€™ gibi yapÄ±mlar da Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ.

SeÃ§kide yer alan filmlerin â€˜Dizinâ€™ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde â€˜aileâ€™den â€˜romantikâ€™e, â€˜animasyonâ€™dan â€˜belgeselâ€™e, â€˜gerilimâ€™den â€˜westernâ€™e tÃ¼rlerine gÃ¶re sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶ylesi bir baÅŸvuru kaynaÄŸÄ±, elbette her sinemaseverin kÃ¼tÃ¼phanesinde bulunmalÄ±. Ã–te yandan kitabÄ±n Ã§arpÄ±cÄ± gÃ¶rÃ¼nen baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ÅŸunu sÃ¶yleyeyim; sinema Ã¶yle derin ve muhteÅŸem bir kuyu ki, ona sevdalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda elbette 1001 film yetersiz kalÄ±r. Onca filmi izlemeye bir Ã¶mÃ¼r yetmez diye de ekleyelim! Ä°yi seyirler, iyi okumalar...



Ã–LMEDEN Ã–NCEÂ Â

GÃ–RMENÄ°Z GEREKEN

1001 FÄ°LM

(GÃœNCELLENMÄ°Åž 6. BASKI)

Genel editÃ¶r: Steven Jay Schneider

TÃ¼rkÃ§e editÃ¶rleri: Belma BaÅŸ, Deniz Vural

Caretta Kitap, 2021

960 sayfa, 280 TL.