Bir kapının olduğunu bilmek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu...Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu... #Transfer
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Ladinin laneti peşini bırakmadı 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...Ladin'in laneti peşini bırakmadı! 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...#Usame Bin Ladin
İstanbul Valiliğinden İSBAK A.Ş.ye soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması#İstanbul Valiliği
Türk teziTürk tezi#Ukrayna
ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mıABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?#Ekrem İmamoğlu
Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edin#Sosyal Medya
Dikilide yüzerken buldu Tarihi keşif...Dikili'de yüzerken buldu! Tarihi keşif...#İzmir
Survivor All Starda tansiyon yükseldiSurvivor All Star'da tansiyon yükseldi#Survivor All Star
Merdiven altı dedikoduların da başrolündeymişMerdiven altı dedikoduların da başrolündeymiş#Meghan Markle
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
Havalimanında çok konuşulan fotoğraf Sanki cenazeye gelmişler, gerilim filmi gibi...Havalimanında çok konuşulan fotoğraf! "Sanki cenazeye gelmişler, gerilim filmi gibi..."#Galatasaray
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Bir kapının olduğunu bilmek

#Elif Dastarlı#Yan Kapıdan Girenler#Modern Türk Resminin Analizi
Bir kapının olduğunu bilmek

Sanat tarihçi Elif Dastarlı, ‘Yan Kapıdan Girenler’de ‘Modern Türk Resminin Analizi’ne kalkışıyor. Kitap, Dastarlı’nın belirlediği 1839-1950 aralığında Türk resmi üzerine çalışan herkesi içermeyi deniyor, adeta kucaklamak istiyor.

Haberin Devamı

Sanat tarihçi Elif Dastarlı, son kitabında, sanatçı Ömer Uluç tarafından yapılmış bir saptamadan yola çıkıyor: “(...) Onun bir öncesi ve sonrası var. Bizim girişimiz yandan oluyor.” Uluç’un bu sözlerinden ilham alan Dastarlı’ya göre ‘Yan Kapıdan Girenler’, sırayla ‘modern Türk sanatı oluşturmalıyız obsesyonunu’, ‘inanılan Batı modernitesine dahil olma çabasını’ ve ‘her modernleşme ülkesi gibi hikâyeye sonradan dahil olunduğunu’ ifade ediyor.
Kitap, ele aldığı döneme dair sanat tarihinin dışında, yazılmamış pek çok tarihi, belgeyi ve bakışı bir arada sunuyor. Bu da aslına bakarsanız Türkiye sanat tarihi açısından hiç alışık olmadığımız bir şey. En azından sanat tarihi alanımızda yeni sanat tarihi yazımlarının yazılmaları hep geç. Berk tarihinin gölgesinde hâlâ. Bunun nedenini Dastarlı sanat tarihçilerine bağlıyor:
“Öncelikle sorumlu olan biz sanat tarihçileriz elbette. Kimseyi şahsen suçlamak değil niyetim ama Berk’in şematik tarihini tekrar etmiş durmuşuz yıllarca. Bunun da temelinde ciddi bir metodoloji sorunu olduğunu düşünüyorum; isimleri, dönemleri illaki bir başlık atıp altına sıkıştırmaya çalışan kaba bir sanat tarihi anlayışı... Oysa sanat tarihi disiplininin aslı dönem, isim, üslup vs. öğrenmek-ezberlemek değil, belirli yöntemler geliştirmek ya da geliştirilen yöntemleri öğrenerek kendi yaklaşımını oluşturmaktır.”

Haberin Devamı

Kitap, ‘Modern Türk Resminin Analizi’ni Türk sanat tarihini asla tek bir açıdan değerlendirmeden, her ismi, her dönemi, hatta her eseri kendi bağlamında değerlendirmeyi deniyor.
Dastarlı’ya göre, Batılılaşmayla başladığı kabul edilse de Cumhuriyet döneminde kurumsallaşan sanat, özellikle de resim sanatı, adeta şapka ya da harf inkılabı ile aynı kefeye konmuş ve idealize edilmiş. Bu anlamda Nurullah Berk bile sonraki sanat tarihçilerinin pek çoğundan daha ‘gerçekçi’.
Ve bu sadece bize özgü bir sorun da değil.
Dastarlı, “Fransız empresyonizmini sokaktaki barikatı görmeden ‘Ne şahane renkler’ diye değerlendirirseniz, toplumsal olanla sanatın bağını kuramazsanız veya koca bir minyatür geleneğini resim kabul etmez de Cézanne’ın perspektifle uğraşmasını yere göğe sığdıramazsanız, Berk’in çizdiği şemaya göre hareket etmeniz, onun estetik modernizme dahil ettiği sanatçı ve üslupları en önemli, en değerli olarak görmeniz de kaçınılmaz olur” diyor.
Araştırmasının bir iddiası da erken dönem sanatımızın ne kadar özgün olduğuna dair. Bu özgünlüğün üzerinde artık durmamak gerektiğini söylüyor Dastarlı, aksi takdirde ‘taklitten öte tespit yapmak zorlaşacak’.
Bu da aslına bakarsanız İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin tam olarak açılmamışken ‘Kopyalar’ koleksiyonu olan ‘Elvah-i Nakşiye’yi neden sergilediği üzerine düşündürüyor. Kopyalarla açılan bir resim ve heykel müzesi bu kopyalara yeni anlamlar yüklemiyorsa neden kopyalarla açılır başlı başına bir soru çünkü...

Haberin Devamı

Dastarlı, bu konuda sözü tekrar Ömer Uluç’a getiriyor:
“Ömer Bey, bana başka türlü düşünülebileceğini gösterdi. O sanatında gelenekle ilişki kurup aynı anda ondan kaçabilen ender isimlerden biri bence. Mesela minyatürleri çok sever, 1951’de ‘Lale Tutan Kadın’ resmini yapar ama minyatür sevgisinin çok da bilinçli olmadığını ekler, kendiliğinden böyledir bu.”
Modernlik olgusunun ‘güçlü bir kendilik’le mümkün olabileceğini düşünen, ısrarla ‘Modern Türk sanatı nedir?’ diye soran Dastarlı, bu soruya dolaysız ve dolaylı pek çok yanıt vermenin ne kadar mümkün ve hatta eğlenceli olduğunu, ‘Yan Kapıdan Girenler’in bizim gibi mirasçılarına -Türk resmi üzerine düşünen benim gibi pek çoğumuza- ister istemez gösterirken, önemli olanın kapının nerede olduğunun değil, bir kapının olduğunu bilmenin rahatlığının altını çiziyor.

Haberin Devamı

Bir kapının olduğunu bilmek
YAN KAPIDAN GİRENLER -
MODERN TÜRK RESMİNİN ANALİZİ
Elif Dastarlı
Hayalperest Yayınları, 2021
348 sayfa, 65 TL

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elif Dastarlı#Yan Kapıdan Girenler#Modern Türk Resminin Analizi

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson