Bir kadının, bir ülkenin romanı: Yalnız

Zeynep Kaçar

Feray, Beyoğlu’nun rock barlarında şarkı söyleyen, geleceği parlak, hayaller kuran, âşık olunca ayakları yerden kesilen genç bir kadın, bir şarkıcı. Kötülüklerin sadece başkalarının başına geleceğine inanıyor ama yanılıyor. Birden kendini bir doktorun kollarında dünya evine girerken buluyor. Yıllar geçiyor, ülke değişiyor, Feray’ın beyaz atlı doktoru bir tarikat şeyhine dönüşüyor. Feray büyük bir kapatılmışlık ve yalnızlık içerisinde, kızını ve diğer kadınları bu kapatılmışlıktan kurtarmanın yollarını arıyor.

Oyun yazarı, oyuncu ve edebiyatçı Zeynep Kaçar ‘Yalnız’la, bir kadınla bir ülkenin aslında ne kadar benzediğini gösteriyor.





ÖDÜLLÜ OYUN YAZARI

Zeynep Kaçar 1972 yılında Lüleburgaz'da doğdu. 1995'te MSM Tiyatro Bölümü’nden, 1999'da İstanbul Üniversitesi Dramaturji Bölümü’nden mezun oldu. Oyunları, 2007/2017 yılları arasında ‘Toplu Oyunlar’ başlığıyla beş kitap halinde Mitos Boyut Yayınları tarafından yayımlandı. Çeşitli alternatif tiyatrolar, Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları tarafından sahnelendi. İngilizce, Çince, Fransızcaya çevrildi. ABD, Tayvan, İsveç'te sahnelendi. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Krem Karamel 2010 yılında Ankara Sanat Kurumu Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülü’ne, 2011 yılında Medine Dil Derneği Kerim Avşar En İyi Oyun ödülüne, 2017 yılında Sahne3 tarafından sahnelenen Tok Ekin Yazın Dostları Yılın Oyun Yazarı ödülüne layık görüldü.

2000-2007 yılları arasında tanıtım ve eleştiri yazıları Radikal Kitap, Varlık dergisi ve çeşitli web sitelerinde yayınlandı.







2000'de Tiyatro Boyalı Kuş ve 2008'de Bab-ı Tiyatro'yu kurdu, yazar, yönetmen, oyuncu olarak bu topluluklarda görev aldı. 2015/2020 yıllarında Sahne3'te yazar, oyuncu ve eğitmen olarak çalıştı.

Zeynep Kaçar’ın ilk romanı ‘Kabuk’ 2017'de yayımlandı.