Bir Joona Linna romanı: Tacizci

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Kitaplarını birlikte yazan İsveçli karı koca Alexandra Coelho Ahndoril ve Alexander Ahndoril’in takma adı Lars Kepler. Kepler, diğer İskandinav polisiye yazarlarından farklı. Diğerlerinden ve Kuzey’den daha karanlık bir atmosferi okuyucularına sunuyorlar. Romanlarını herhangi bir edebi türün içine koymak zor. Kepler’in ‘Dedektif Joona Linna’ serisinin beşinci kitabı ‘Tacizci’ de tam olarak nordic noir değil. Daha çok suçun ve suçlunun psikolojisi temelinde yükseliyor. Roman bir suç anlatısı. Ancak gizem, aksiyon, polis prosedürleri, psikolojik gerilimi de barındırıyor. Hatta biraz Amerikan kara filmlerine göz kırpıyor.

Kepler polisiye-gerilim yazarı çağdaşlarından çok daha uzun yazıyor. 560 sayfa uzunluğundaki ‘Tacizci’ Kepler’e aynı anda birçok anlatıyı derinlemesine geliştirmesine izin verirken önceki romanlarda neler olduğu hakkında yazabilmesine de bolca fırsat sunuyor. Seriden bağımsız da okunabilecek roman, ‘Kum Adam’ın bittiği yerden başlıyor.

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‘Takipçi’, Dedektif Margot Silverman’ın, ölümünden kısa bir süre önce yatak odasının penceresinden filme alınan, bir kadının vahşice öldürülmesini soruşturmasıyla açılıyor. İsveç Ulusal Suçları Araştırma Şubesi’nin e-posta adresine gönderilen YouTube linkindeki kadın bu. Margot, cinayeti bir seri katilin işlediğini düşünmeye başlıyor. İkinci video linki geldiğinde Stockholm’de bir seri katilin dolaştığından emin oluyor. Kurbanların öldürülmelerindeki gaddarlık olay yerine ilk ulaşan deneyimli müfettişleri bile şoke ediyor. İkinci kadının kocası onu bulduğunda o kadar travmatize olur ki, evde temizlik yapar. Eşini yıkayıp yatağına yatırır. Katili bulmak için hayati önem taşıyan kanıtları ortadan kaldıran koca, geçici hafıza kaybı nedeniyle sorgulanamaz. Margot, hipnozla cinayet mahalliyle ilgili anılarını açığa çıkarması için psikiyatr Dr. Erik Maria Bark’tan yardım ister. Bark hipnoz sırasında kocanın söylediği önemli bir detayı polislerden saklar. Margot, günler geçtikçe, bir yıldan beri kayıp olan ve öldüğü sanılan Joona Linna’nın yardımı olmadan dosyanın çözülemeyeceğinin farkına varır.

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Nehre atladığı için intihar ettiği düşünülen Joona’yı, kızını korumak için saklandıkları yerden çıkarmanın tek bir yolu vardır. Eski düşmanının öldüğüne dair kesin kanıtlar bulununca Joona Stockholm’e geri döner. Okuyucu kitapta ilerledikçe yanlış ipuçları, kızgın gangsterler, herkesin birbirinden sakladığı sırlar, grup seks partileri, uyuşturucu yuvaları, kıskanç mesai arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Katilin kurbanlarını araması ve polisin de katile ulaşması çalışması aslında çok zorlu bir yolculuk gibi görünüyor. Margot, Joona ve Bark’ın takipçiyi bulma çalışmaları, kitaptaki dolambaçlı yollar okuyucuyu gizemin içine çekiyor. Katil yine en umulmadık kişi çıkıyor. Düğümü ancak Bark’ın yıllar önce akıl hastanesine gönderdiği bir katile yaptığı hipnoz seansı çözebiliyor.

Kepler, okuyucu için bu uzunlukta bir romanda hızın çok önemli olduğunu biliyor. Sayfaların hızla çevrilmesi için aksiyon ve gerilim her geçen sayfada biraz daha etkisini artırıyor. Karakterler arasındaki diyaloglar, olayların açıklamaları, vakanın analizi, kan ve şiddet tatmin edici bir okuma deneyimi için birleşiyor. Kepler, bir suçlunun zihninin en karanlık köşelerini gösterme yeteneğine de sahip olduğunu kanıtlıyor. Kepler’in yazıyla oluşturduğu sinematik görüntüler de cabası. Serinin hayranları için doyurucu olacak kitap, ilk defa okuyacaklar içinse seri katiller ve takipçiler uzmanı Joona ile tanışma fırsatı...

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TACİZCİLars KeplerÇeviren: Güneş Becerik DemirelDoğan Kitap, 2022560 sayfa.