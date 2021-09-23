Bir hekimin yüz yıllık tanıklığı…

Operatör Doktor, 1957-60 dönemi Demokrat Parti Milletvekili Şükrü Esen’in yüz yıla yayılan ve aynı zamanda Türkiye’nin yakın dönem tarihinden izler taşıyan hayatı, kızı Sâkine Esen Eruz’un kalemiyle kitaba dönüştü. ‘Yüzyıla Derin Bakış/Op.Dr. Şükrü Esen’ başlıklı kitap Esen’in yüzyıllık hayatını anlatırken arka planda Kastamonu’dan Almanya’ya uzanan bir hatta cumhuriyet tarihi, Anadolu’da yaşam, Türkiye’nin tıp ve siyasi tarihine ilişkin kişisel tanıklıklar ve geniş bir aile hikâyesini de ele alıyor.
Eser, Kastamonu eşrafından, Reiszadeler soyundan gelen 1877 ilk Osmanlı Meclisi mebusu Salim Efendi’nin torunlarından Şükrü Esen üzerine kurulu olsa da anne tarafından da Kastamonulu olan geniş bir sülalenin tarihini de anlatıyor. Kitap; 1920’lerin harem selamlıklı Kastamonu konaklarından Mehran ve Şadıbey çiftliklerindeki yaşamdan söz ediyor ve savaş sonrası koşulların zorluğu içinde bir ülke kurmak, meslek edinmek ve faydalı olmak için verilen üstün çabalara kâh gülümseten kâh yürek burkan hikâyelerle ışık tutuyor.
ŞÜKRÜ ESEN KİMDİR?
Şükrü Esen’in İstanbul Tıp Fakültesi’ni, birçoğu İkinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye’ye davet edilmiş dünyaca ünlü Musevi kökenli Alman hocalardan dersler alarak bitirmesi ve Kulak Burun Boğaz ihtisası yapması sonrası İsviçre ve Almanya’ya giderek deneyimlerini geliştirmesi, ardından memleketi Kastamonu’ya faydalı olmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi’ne tayini, adeta sıfırdan bir klinik kurması; 1957 yılında milletvekili olduktan sonra 1960 İhtilali ve Yassıada olayları ile kesintiye uğrar. Döneme ait anılar, mektuplar, ailenin hatıraları, fotoğraf ve çok sayıda belge, bu dönemi bizzat yaşamış bir ailenin gözünden farklı unsurlar olarak kitapta yerini alıyor.
Bir yılı aşkın süre Yassıada’da hapis yatan Şükrü Esen, suçsuz bulunması sonrası bir süre Almanya’da doktorluk yapmaya devam ettikten sonra, 1967’de Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne döner ve 1982 yılına dek bu kurumda KBB klinik şefi olarak görevine devam eder. Kitabın döneme ait bölümleri, Esen’in asistanlarına farklı ameliyat ve tedavi tekniklerini öğretmek üzere Türkiye’ye davet etttiği yabancı meslektaşlarının fotoğraf, not ve belgeleri ile zengin bir tıp tarihi tanıklığını da gözler önüne seriyor.
Kitabı uzun araştırmalar, aile üyeleri ve dostları ile yaptığı röportajlar sonrasında kaleme alan Prof. Dr. Sâkine Esen Eruz, sadece babasının hikayesini anlatmadığını belirtiyor ve amacının yaşananları gelecek nesillere ulaştırmak, onların da Türkiye tarihini merak edip kendi tarihlerine sahip çıkmalarını, sorgulamalarını ve iyiyi kötüden ayırarak aynı hatalara düşmemelerini sağlamak olduğunu söylüyor.
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