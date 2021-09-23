Bir hekimin yüz yıllık tanıklığı…

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cemre Kemer: Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesinCemre Kemer: Babasına benzemesi için dua ettim. Benim burnum estetik, bana niye benzesin!#Cemre Kemer
Bakan Karaismailoğlu: Farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden olduBakan Karaismailoğlu: Farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldu#Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı
Bakan Soylu yüz tanıma projesini böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yüz tanıma projesini böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye varOktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var#TEKNOFEST 2021
Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçenin olimpik sporcularla buluşma etkinliğine katıldıBakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin olimpik sporcularla buluşma etkinliğine katıldı#Olimpiyatlar
Otomobil takla attı, kaymakam Seda Ünlü ve şoförü yaralandıOtomobil takla attı, kaymakam Seda Ünlü ve şoförü yaralandı#Ordu
Avustralyada aşı eyleminde gözaltı sayısı 369a çıktıAvustralya'da aşı eyleminde gözaltı sayısı 369'a çıktı#Avustralya
Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 26ncı yılında anılıyorSahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 26'ncı yılında anılıyor#Zeki Müren
Pınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyorPınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyor#Karşıyaka
İsrailde ABD tedirginliği Netanyahu dönemi hedefe konduİsrail'de ABD tedirginliği! Netanyahu dönemi hedefe kondu#İsrail
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Bir hekimin yüz yıllık tanıklığı…

#Şükrü Esen#Sâkine Esen Eruz#Tıp
Bir hekimin yüz yıllık tanıklığı…

100 yıllık bir yaşamın izinde, Türkiye’nin 1917-2017 arasındaki çalkantılı tarihine farklı bir ışık tutan ‘Yüzyıla Derin Bakış’, dönemin Kastamonu Milletvekili Doktor Şükrü Esen’in hayatını belgelerle anlatırken ülkenin tıp tarihi ile siyasi yaşamına da değiniyor. Sâkine Esen Eruz’un Kastamonu’dan Almanya’ya uzanan bir hayatı aktardığı kitabı, kişisel tanıklıklarla bezeli.

Haberin Devamı

Operatör Doktor, 1957-60 dönemi Demokrat Parti Milletvekili Şükrü Esen’in yüz yıla yayılan ve aynı zamanda Türkiye’nin yakın dönem tarihinden izler taşıyan hayatı, kızı Sâkine Esen Eruz’un kalemiyle kitaba dönüştü. ‘Yüzyıla Derin Bakış/Op.Dr. Şükrü Esen’ başlıklı kitap Esen’in yüzyıllık hayatını anlatırken arka planda Kastamonu’dan Almanya’ya uzanan bir hatta cumhuriyet tarihi, Anadolu’da yaşam, Türkiye’nin tıp ve siyasi tarihine ilişkin kişisel tanıklıklar ve geniş bir aile hikâyesini de ele alıyor.
Eser, Kastamonu eşrafından, Reiszadeler soyundan gelen 1877 ilk Osmanlı Meclisi mebusu Salim Efendi’nin torunlarından Şükrü Esen üzerine kurulu olsa da anne tarafından da Kastamonulu olan geniş bir sülalenin tarihini de anlatıyor. Kitap; 1920’lerin harem selamlıklı Kastamonu konaklarından Mehran ve Şadıbey çiftliklerindeki yaşamdan söz ediyor ve  savaş sonrası koşulların zorluğu içinde bir ülke kurmak, meslek edinmek ve faydalı olmak için verilen üstün çabalara kâh gülümseten kâh yürek burkan hikâyelerle ışık tutuyor. 

Bir hekimin yüz yıllık tanıklığı…


ŞÜKRÜ ESEN KİMDİR?
Şükrü Esen’in İstanbul Tıp Fakültesi’ni, birçoğu İkinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye’ye davet edilmiş dünyaca ünlü Musevi kökenli Alman hocalardan dersler alarak bitirmesi ve Kulak Burun Boğaz ihtisası yapması sonrası İsviçre ve Almanya’ya giderek deneyimlerini geliştirmesi, ardından memleketi Kastamonu’ya faydalı olmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi’ne tayini, adeta sıfırdan bir klinik kurması; 1957 yılında milletvekili olduktan sonra 1960 İhtilali ve Yassıada olayları ile kesintiye uğrar. Döneme ait anılar, mektuplar, ailenin hatıraları, fotoğraf ve çok sayıda belge, bu dönemi bizzat yaşamış bir ailenin gözünden farklı unsurlar olarak kitapta yerini alıyor.  
Bir yılı aşkın süre Yassıada’da hapis yatan Şükrü Esen, suçsuz bulunması sonrası bir süre Almanya’da doktorluk yapmaya devam ettikten sonra, 1967’de Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne döner ve 1982 yılına dek bu kurumda KBB klinik şefi olarak görevine devam eder. Kitabın döneme ait bölümleri, Esen’in asistanlarına farklı ameliyat ve tedavi tekniklerini öğretmek üzere Türkiye’ye davet etttiği yabancı meslektaşlarının fotoğraf, not ve belgeleri ile zengin bir tıp tarihi tanıklığını da gözler önüne seriyor.
Kitabı uzun araştırmalar, aile üyeleri ve dostları ile yaptığı röportajlar sonrasında kaleme alan Prof. Dr. Sâkine Esen Eruz, sadece babasının hikayesini anlatmadığını belirtiyor ve amacının yaşananları gelecek nesillere ulaştırmak, onların da Türkiye tarihini  merak edip kendi tarihlerine sahip çıkmalarını, sorgulamalarını ve iyiyi kötüden ayırarak aynı hatalara düşmemelerini sağlamak olduğunu söylüyor.
Kitap www.sahafium.com adresinden temin edilebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şükrü Esen#Sâkine Esen Eruz#Tıp