Bir hekimin yüz yıllık tanıklığı…

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Operatör Doktor, 1957-60 dönemi Demokrat Parti Milletvekili Şükrü Esen’in yüz yıla yayılan ve aynı zamanda Türkiye’nin yakın dönem tarihinden izler taşıyan hayatı, kızı Sâkine Esen Eruz’un kalemiyle kitaba dönüştü. ‘Yüzyıla Derin Bakış/Op.Dr. Şükrü Esen’ başlıklı kitap Esen’in yüzyıllık hayatını anlatırken arka planda Kastamonu’dan Almanya’ya uzanan bir hatta cumhuriyet tarihi, Anadolu’da yaşam, Türkiye’nin tıp ve siyasi tarihine ilişkin kişisel tanıklıklar ve geniş bir aile hikâyesini de ele alıyor.

Eser, Kastamonu eşrafından, Reiszadeler soyundan gelen 1877 ilk Osmanlı Meclisi mebusu Salim Efendi’nin torunlarından Şükrü Esen üzerine kurulu olsa da anne tarafından da Kastamonulu olan geniş bir sülalenin tarihini de anlatıyor. Kitap; 1920’lerin harem selamlıklı Kastamonu konaklarından Mehran ve Şadıbey çiftliklerindeki yaşamdan söz ediyor ve savaş sonrası koşulların zorluğu içinde bir ülke kurmak, meslek edinmek ve faydalı olmak için verilen üstün çabalara kâh gülümseten kâh yürek burkan hikâyelerle ışık tutuyor.



