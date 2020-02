Bir hayalci, okula neden geç kalır?

Sıradan bahaneleri unutun ve okuldaki hayalcinin çığır açacak bahanelerine kulak verin. Kızmak ne mümkün, acıyacaksınız haline. Yavrucağın başına neler gelmiş neler; dediğine göre evlerinin çatısı bir anda yok olmuş, etobur bitkiler evlerini istila etmiş, bir UFO tarafından kaçırılmış, Vikinglerin saldırısına uğramış, komşuları amcasını düelloya davet etmiş... Bu kadarı yüreğinizi burkmaya yetmediyse bir de şöyle deneyelim; kedisinin cenazesine katılmış, başka bir köpek tarafından yutulan köpeğini kurtarmaya çalışmış, bütün kalemlerini Robin Hood’a vermiş... Hâlâ olmadıysa, öğretmene saf saf “Neden bana inanmıyorsunuz?” deyişini ve sonunda öğretmenin bütün bu bahanelere karşılık verdiği trajikomik ödevi gördüğünüzde kahkahayı koyvermekle birlikte az biraz yumuşayacağınıza eminiz.

‘Ödevimi Yapamadım Çünkü Acayip Şeyler Oldu’, David Cali ve Benjamin Chaud ikilisinin sınırsız hayal gücünden süzülen ‘Okuldaki Hayalci’ dizisinin ilk kitabı. Cali’nin metninin her satırından eğlence ve yaratıcılık fışkırıyor. Buna rağmen Chaud’un çizimlerini bir kez görünce kitabı onlarsız düşünmek neredeyse imkânsız hale geliyor. Muhteşem detaylarla dolu resimler o kadar güçlü ve ilham verici ki çocukların hayal gücü de devreye girince her birine sonu gelmez hikâyeler uyduracaklarına şüphe yok.

Serinin, yine aynı hayalcinin bu defa okula geç kalma bahanelerini sıraladığı ‘Okula Gelirken Çok Komik Şeyler Oldu’ adlı ikinci kitabının da eğlence, aksiyon ve düşgücü bakımından ilkinden fazlası var eksiği yok diyebiliriz. Zira bu kitapta hayalcimiz tanıdık bazı kahramanlarla birtakım acayip maceralara girişiyor. Kırmızı Başlıklı Kız’ın yolunu bulmasına yardım ediyor mesela. Bir ara Fareli Köyün Kavalcısı’nın sihrine kapılarak ters yöne gidiyor, Yeti’nin fotoğrafını çekiyor ve yetmezmiş gibi bir de okul servisi King Kong tarafından muz zannedilerek alıkonuyor. İki arada bir derede gezegeni uzaylı istilasından kurtarmak, bir çiftçinin koyun ve ördeklerini ayırmasına yardım etmek gibi daha nice ufak tefek kahramanlıklara soyunuyor. Üstelik, dediğine bakılırsa saymakla bitiremeyeceğimiz bütün bu badirelere rağmen tam zamanında okula varıyor ama bu sefer de... Artık o kadarı bize, bu sevimli hayalciye inanıp inanmamak size kalsın.



OKULA GELİRKEN

ÇOK KOMİK

ŞEYLER OLDU



ÖDEVİMİ YAPAMADIM

ÇÜNKÜ ACAYİP ŞEYLER OLDU

Davide Cali

Resimleyen: Benjamin Chaud

Çeviren: Alara Beykan

Günışığı Kitaplığı, 2020

Her bir kitap 35 sayfa 20 TL.