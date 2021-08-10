Bir dünya bir Türkiye prömiyeri

49. İstanbul Müzik Festivali’nde doğaya ve yaşama adadığı yepyeni bir programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, bir dünya bir de Türkiye prömiyeri gerçekleştirecek. Mercedes-Benz’in desteğiyle 19 Ağustos Perşembe akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek bu özel konserde Say’a, bu yıl Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri’ne (ICMA) de aday gösterilen, Say’ın tüm keman eserlerini kapsayan, albümünde birlikte çalıştığı keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile üç ECHO Klassik ve Diapason d’Or gibi ödüllerin sahibi casalQuartett eşlik edecek.



‘DOĞANIN SESİ’



Saat 20.00’de başlayacak ‘Doğanın Sesi’ başlıklı konser, programıyla festivalin ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ başlıklı temasına en çarpıcı yanıtlardan birini verecek. Piyano, keman, viyola ve viyolonsellerin doğaya ve yaşama ses vereceği gecede, Fazıl Say’ın ‘Kaz Dağları’ isimli keman ve piyano sonatının Türkiye prömiyeri; pandemi döneminde bestelediği ve “En iyi eserim” diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı ‘Yeni Hayat’ın ise dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.



Konserde ayrıca Say’ın, Atatürk’ün Yalova’da bulunan Millet Çiftliği’ndeki çınar ağacı ve köşkünün hikâyesini konu alan ‘Yürüyen Köşk’ isimli eserinin yanı sıra Brahms ve Barber’dan eserler de seslendirilecek.



16 EYLÜL’E KADAR



18 Ağustos’ta şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın solist Anna Vinnitskaya’ya (piyano) eşlik edeceği açılış konseriyle başlayacak 49. İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenleniyor. 16 Eylül’e İstanbul’un en keyifli açık hava mekânlarının yanı sıra vapur ve parklarda düzenlenecek konserlerle tüm şehre yayılacak festivalin biletleri passo.com.tr ile İKSV ana gişeden temin edilebilir.