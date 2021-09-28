Bir daÄŸ kÃ¶yÃ¼nden bÃ¼yÃ¼k ÅŸehre uzanan bir mÃ¼cadele Ã¶ykÃ¼sÃ¼...

Haberin DevamÄ±

MesleÄŸini kendi elleriyle kurduÄŸu bir tÄ±p merkezinde icra etmeye devam eden bir hekimin, Muzaffer SeÃ§im Tokluâ€™nun kaleme aldÄ±ÄŸÄ± 'Sana Geldim Ä°stanbulâ€™;Â okurlarÄ± yazarÄ±n Ã¶mrÃ¼nÃ¼n Ã§ok sesli, Ã§ok renkli odalarÄ±nda bir yolculuÄŸa davet ediyor.

TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼neyindeki kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÃ¶yden Ä°stanbulâ€™a uzanan bir yaÅŸam. KÃ¶y EnstitÃ¼lÃ¼ olma ruhunu tÃ¼m hÃ¼crelerinde taÅŸÄ±yan ve Ã§ocuklarÄ±na aÅŸÄ±layan Ã¶ÄŸretmen babanÄ±n altÄ± Ã§ocuÄŸundan birinin, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda baÅŸlayan hayat mÃ¼cadelesi. Kendi emeÄŸine inancÄ±yla ve Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±kla ayakta durmayÄ± Ã¶ÄŸrenen bir Ã§ocuÄŸun â€˜bÃ¼yÃ¼meâ€™ Ã¶ykÃ¼sÃ¼â€¦ Ä°Ã§inden pazarda satÄ±lan maydanozlar, el emeÄŸi gÃ¶z nuru domatesler, asmalar, sokak sokak dolaÅŸtÄ±rÄ±lan mÄ±sÄ±rlar, simitler, 'yaÄŸlÄ± Ã¶rdekler', dere kenarÄ±nda kurulan yaratÄ±cÄ± oyunlar geÃ§en rengÃ¢renk bir Ã§ocukluk.



KÄ°TABIN GELÄ°RÄ° TIP FAKÃœLTESÄ° Ã–ÄžRENCÄ°LERÄ°NE

YÄ±lmaz GÃ¼neyâ€™in filmlerinin peÅŸinde, elde eski bir valizle Ä°stanbulâ€™la teke tek karÅŸÄ±laÅŸmayla baÅŸlayan bir genÃ§lik. Ders aralarÄ±nda Ä°stanbul Haliâ€™ne koÅŸturan bir tÄ±bbiyeli, daha Ã¶ÄŸrenciyken kendini acil koridorlarÄ±nda EKG teknisyeni olarak bulan hekim adayÄ±â€¦ 1960â€™larÄ±n Anamurâ€™u, Gaziantepâ€™i, 1970â€™lerin Ankaraâ€™sÄ±, Ä°stanbulâ€™u, 1980â€™lerin Ã‡orumâ€™uâ€¦ 1990â€™lardan bugÃ¼ne ilmek ilmek Ã¶rÃ¼len bir hekimlik kariyeri, kurtarÄ±lan hayatlar, tutkuyla sahiplenilen Ã¶mÃ¼rlÃ¼k bir mesaiâ€¦ Bu memleketin yetiÅŸtirdiÄŸi bir hekimin ilham veren deneyimleri, gÃ¼lÃ¼mseten, hÃ¼zÃ¼nlendiren anÄ±larÄ±â€¦

Muzaffer SeÃ§im Toklu imzalÄ± â€˜Sana Geldim Ä°stanbulâ€™un telif geliri, yazar tarafÄ±ndan Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi Mezun ve MensuplarÄ± DerneÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencilerine burs olarak baÄŸÄ±ÅŸlanacak.



SANA GELDÄ°M Ä°STANBULÂ

Muzaffer SeÃ§im Toklu

Epsilon, 2021

320 sayfa, 47.50 TL.