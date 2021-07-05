Bilimin rehberliğinde ‘Evrenin Gizli Bahçesi’

Çocuk ve gençlik edebiyatına nitelikli eserler kazandıran yazar Özlem Aytek’in kaleme aldığı ‘Yeşil Halka-Evrenin Gizli Bahçesi’, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. Gençlik Bilim Kitaplığı Serisi’nin ilk kitabı olan Mavi Halka-Hiçlik Çukuru’nun ardından, serinin ikinci kitabı olan Yeşil Halka-Evrenin Gizli Bahçesi’nde yaşanan ilginç serüvenlerin yüksek heyecan dozu, kitabın sonuna kadar hiç düşmeden devam ediyor. Bir bilim yolculuğunda geçen bu serüvenler genç okurların hayal gücünü ve merakını üst düzeye taşırken bilim ve teknoloji odaklı yeni dünyada, yeni teknolojilerin faydalarını ve risklerini sorgulatıyor. Kodlamalarla beslenen dijital çağın gençlerine soluksuz okuyacakları bir olay örgüsüyle farkındalığın ve bilimin kapılarını aralıyor.

Bir gökadanın farklı halkalarına düşen üç arkadaşın evrenin derinliklerine uzanan heyecan dolu maceralarını konu eden serinin ikinci kitabı Yeşil Halka-Evrenin Gizli Bahçesi’nde, Mavi Halka’da görevini tamamlayan Ömer, yaşlı bilgin Orfe’nin rehberliğinde Yeşil Halka’ya gitmek için bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Ömer’in sandığından çok daha tuhaf ve bir o kadar da zorludur. Kendisini bir solucan deliğinde bulduğunda ilginç varlıklarla tanışır, önyargılardan kurtulur ve dostluklar kurar. Yeşil Halka’ya vardıklarında ise kahramanlarımızı bambaşka zorluklar beklemektedir. Yeşil Halka halkı döngülerin içinde sıkışıp kalmıştır ve yardıma ihtiyaçları vardır. Başarabilmek için, soyut düşünmek ve zor şifreleri çözmek gerekmektedir. Orfe, yaptığı kodlamalarla işleri kolaylaştırır. Turna kuşu ve mızıkacının yarım kalan öyküsü tamamlanır. Rüya sarmalları, optik illüzyonlar arasında yaşanan olayları kontrol altında tutmaya çalışırken kendilerini bekleyen büyük sürprizden habersizdiler.

Dijital çağın yeni diliyle yazdığı ‘Yeşil Halka-Evrenin Gizli Bahçesi’ ile ilgili Özlem Aytek, “Bilimsel araştırmalara göre kurgu okumanın büyük faydaları vardır ve bilim kurgu hepsinden daha yararlıdır. Buna katılıyorum. Bilim eğlencelidir ve aynı zamanda kişiyi gelecekle ilgili tüm olasılıkları düşünmeye zorlar. Bu kitabı yazarken fark ettiğim bir durum vardı, kitap, adeta kendi kendisini yazdı. Ortaya çıkmak, var olmak istiyordu. Hayal gücüm benden bağımsız çalışıp parmaklarımı yönetirken, beynim boşlukları kendiliğinden dolduruyordu ve son satırını yazdığımda bu, en sevdiğim kitaplarımdan biri oldu. Kitaptaki karakterleri çok sevdim, hissettim ve zihnimin derinliklerinde onlarla etkileşime geçtim. Beynim satırlarda geçen her bilgiyi görselleştirdi, detaylandırdı ve uzun süreli belleğime yerleştirdi. Kitabı yazarken olanları görüyor gibiydim. Dilerim genç okurlar da kitabı beğenerek, keyifle okurlar. Onlara keşiflerle dolu, mutlu bir gelecek dilerim” yorumunda bulunuyor.

YEŞİL HALKA - EVRENİN GİZLİ BAHÇESİ

Özlem Aytek

Altın Kitaplar, 2021

240 sayfa, 25 TL.