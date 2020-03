Bilimin derinlerine yolculuk

Doğan Kitap, okurları yepyeni bir seriyle selamlıyor. ‘Logos’ adlı seri, ‘büyük meselelere bilimsel cevaplar vermek’ üzere başladı. Ödüllü bilim insanları ve tecrübeli bilim yazarlarını bir araya getiren seri; iklimden sağlığa, sosyal medyadan kozmosa pek çok alanda merak edilenlere cevaplar sunuyor, evrene bakış açınızı genişletme fırsatı veriyor.

Son yıllarda bilim, sadece bilenleri ve uzmanları için ilgilenilir bir şey olmaktan çıktı. Herkesin anlayabileceği, okuyabileceği ve tartışabileceği bir konuya dönüşmeyi başardı. İnsanın varoluşundan günümüze ne gibi aşamalardan geçtiği, teknolojinin bu noktadaki rolü ve etkileri, gezegenimizin büyük patlamadan bu yana hangi evrelerden geçtiği, bunda insan elinin etkileri derken, artık hemen herkesin pek çok konuda fikir ve bilgi sahibi olmasını mümkün kılan bir alana dönüştü. Kişisel anlamda kendimizi geliştirme imkânı sunan yayınlar, evrenle ilişkimizi de sorgulama konusunda destek veriyor. Logos serisinin ilk dört kitabı ‘Telomer Etkisi’, ‘Şekere Karşı’, ‘İklim Kumarı’ ve ‘Başlangıç Hikâyesi’ ile de hem tıp hem iklim hem de evren konularında yepyeni hakikatlere erişmek mümkün.

GENÇ KALMANIN BİLİMİ

Etrafınızdaki insanları gözünüzün önüne getirin. İçlerinde “Asla yaşını göstermiyor” diye düşündüklerinizle “Olduğundan büyük gösteriyor” diye düşündüğünüz iki farklı grup olacaktır. İşte bunu size söyleten şey, telomerin kendisi. ‘Telomer Etkisi’nin yazarları Dr. Elizabeth Blackburn ve Dr. Elissa Epel 2009’da, çalışmalarıyla Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldüler. Çalışmayı şöyle özetleyebiliriz: Telomer uzunluğu ve sağlığı dediğimiz şey, zihin-beden ilişkisinin de biyolojik temelini oluşturmaktadır. Uyku kalitesi, egzersiz, diyetler, stres, gergin ilişkiler ve hatta kötü bir mahallede yaşamak bile telomerlerinizi olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Blackburn ve Epel’in çalışması besin listelerinden egzersiz miktarına ve türlerine dair tavsiyelerde bulunurken sadece genç görünmenin değil, zihnen de genç kalabilmenin yollarını anlatıyor.



EN TATLI DÜŞMAN

Diyabet son yıllarda çocuklar da dahil olmak üzere, çok daha sık görülüyor. Obezite de aynı şekilde... Uzmanlar uyarıyor: Kanmayın o tatlıdilli şeytana! ABD Ulusal Bilim Yazarları Derneği’nin Science in Society Ödülü’ne üç kez layık görülen sağlık uzmanı gazeteci Gary Taubes’in kaleme aldığı ‘Şekere Karşı’, şekerin nasıl bağımlılık yaratan bir maddeye dönüştüğünü anlatıyor. Kamu sağlığını tehdit eden şekere dair tartışma yaratacak iddialarını bilimsel sonuçlara dayandıran Taubes’i okurken, şekere bakışınız ister istemez değişiyor.



DÜNYA BİR ALEV TOPU...

2018’de Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen William Nordhaus iklim değişikliğine bambaşka bir yerden bakmanızı sağlıyor. ‘İklim Kumarı’ adlı çalışması ile sadece bireylerin değil, toplumların ve devletlerin de bu konudaki tercihlerini irdeliyor. İklim sorunuyla mücadele alanında ne gibi politikalar geliştirilebileceği, sürdürülebilir bir çözüme nasıl gidilebileceği noktasında kıymetli analizler sunan Nordhaus, küresel iklim değişikliğinin hızını azaltmaya yönelik iktisat politikalarıyla bambaşka bir bakış sunuyor.



HER ŞEYİN BÜYÜK TARİHİ

‘Tüm insanlık için ortak bir tarih yazılabilir mi?’ sorusundan hareket eden ‘Başlangıç Hikâyesi’, büyük patlamadan günümüze dek süren, evrenin uzun hikâyesini anlatıyor. Kökenlerimiz hakkında derin sorunlara odaklanan kitap, tarımın doğuşundan küreselleşmeye her şeyin tarihini ele alan bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Kitabın yazarı, Avustralya’daki Macquarie Üniversitesi’nde ders veren David Christian. Üniversitede kurduğu Büyük Tarih Enstitüsü ve Bill Gates ile yürüttüğü büyük tarih yaklaşımının liselerde yaygınlaştırılmasını amaçlayan projesiyle tanınan yazarın izlenme oranı milyonlara ulaşan TED konuşmasına da göz atabilirsiniz.