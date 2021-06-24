Bilge kadından yaşam tavsiyeleri

Nermin Bezmen

Nermin Bezmen’den bir roman beklerken o, deneyimlerini paylaştığı, kişisel gelişime de göz kırpan bir deneme kitabıyla okurla buluştu. Çok da iyi yaptı. Kitap bir anlamda yazarlık hayatının başından beri Bezmen hakkında merak edilenlere cevap niteliği taşıyor. Çünkü Bezmen giderek ustalaşan kaleminin yanı sıra hiç saklamadığı hayatıyla da okuyucunun her daim ilgisini çeken bir kadın oldu. Güzelliğinden eşiyle evliliğine, yeniden âşık olmasından bir anda Türkiye’den ABD’ye taşınıp kendine yeni bir hayat kurmasına kadar yaptıklarıyla da yaşadıklarıyla da okurunun merakını hep cezbetti ve hatta rol model olarak alındı. Yazarın ‘Ay Taşı Tanrıçaları’ adını verdiği kitap ilk bakışta kadınlara hitap etse de, daha da ileri gideyim, rehber olsa da kitabı erkeklerin okumasında da fayda var. En azından kadınları tanımak için...

Bezmen “İnsanın başlangıç noktasına dönersek bizler, aynı kadından, Havva Ana’dan gelen kız kardeşleriz diyebiliriz. Bugün dünyanın hangi coğrafyasında, hangi ırktan, hangi renkte, hangi din ve kültürde doğmuş ve yaşıyor olursak olalım fark etmez, çağlar boyunca insanlık çoğalırken bir diğerinden ayrılarak uzaklaşmış kız kardeşleriz. Bu kız kardeşlik öylesine büyük bir güç ki bir buluşabilsek, hepimiz bir el ele tutuşabilsek bu dünyayı çok güzel, yaşanır bir yer yapabiliriz. Sadece doğurmak özelliğini taşıyan değil, aynı zamanda insan soyunu devam ettirmek için yaşam enerjisini de saklayıp kuşaktan kuşağa kız çocuklarımıza da aktaran gücüz biz kadınlar. Ayın hareketi doğurganlık dönemlerimizi düzenlerken mitokondrilerimiz hazır, yeni bir kız bebeğe taşınıp sürüp gitmek için heyecanla bekliyorlar. Bu sebepten ‘Ay Taşı Tanrıçaları’ koydum bu kitabın adını” cümleleriyle özetliyor aslında niyetini.

Kitap boyunca özellikle kadınlara öyle güzel öğütler veriyor ki Bezmen, bittiğinde hem umut kalıyor okurun yanına hem de pek çok şeye nafile üzülmüş olmanın pişmanlığı. Kendi hayatından örneklerle; saklanmadan, gizlenmeden ve anılarını tahrifata uğratmadan anlatıyor Bezmen deneyimlerini. Öyle güzel bir dil kullanıyor ki, bunları bilge kadından hayat tecrübeleri olarak zevkle okuyorsunuz. Kadınlara kendilerine yetmeyi, hayatlarını özgürce, keyif alarak, üreterek yaşamalarını tavsiye ediyor. Elbette bunları derinleştiriyor. Nasıl bir kız çocuğu olunacağından başlayıp nasıl kadın, eş, anne ve hatta kayınvalide olunması gerektiğine kadar tecrübelerini okurla paylaşıyor. Kitabın türüne ‘deneme’ denmiş ama yazının başında da dediğim gibi kitap kişisel gelişimin alanına da giriyor. Üstelik piyasadaki 10 adımda huzuru bulmanın ya da 100 adımda başarmanın anahtarını açıklayacağını iddia eden kitapların aksine, insanı gerçeğe davet ediyor. Kendiyle ve hayatla uyumlu yaşamanın yollarının sayılarla değil iyi niyetle, keyifle ve kendinle barışarak olacağını, herkesin kolaylıkla içselleştirebileceği yöntemlerle gösteriyor. Kitabın en sonunda kadınlara, genç kızlara, gençlere ve karma başlığıyla herkese yaşam önerileri sunuyor. Sadece onlar için bile ‘Ay Taşı Tanrıçaları’nı okumak lazım. Çünkü hayattan vazgeçmemeyi, aksine nasıl sarılanacağını öğretiyor bu tavsiyeler insana. Aynı zamanda meraklıları için Nermin Bezmen’in yaşamının sırlarını da anlatıyor ‘Ay Taşı Tanrıçaları’, üstelik sıfır sansürle...



AY TAŞI TANRIÇALARI

Nermin Bezmen

Doğan Kitap, 2021

288 sayfa, 44 TL.