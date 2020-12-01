Biletler satışa çıktı

Contemporary Istanbul, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi’nin 10 bin metrekare fuar alanında yapılacak. Etkinlik alanına HES kodu ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra girilebilecek ve ziyaretçiler fuar alanında bilet aldıkları saat aralığında kalabilecekler.



MİLLİYET SANAT’TAN ORTAK PROJE



Milliyet Sanat dergisi, okurlarını bir video sanat projesinin parçası olmaya çağırıyor. Derginin Contemporary İstanbul 2020 için hazırladığı; Ayşegül Sönmez danışmanlığında Fırat Gürgen tarafından üretilecek çevrimiçi ve fiziksel fuarın video sanat projesi, okurların katılımını bekliyor. Projeye dahil olmak isteyen sanatseverlerin tek yapması gereken; pandemiden önceki dönemde kültür sanat etkinliklerine katıldığı, açık havada konserler izlediği, sergi salonlarını gezdiği, müzelerde, fuarlarda selfie çektiği, kısacası içinden sanat geçen fotoğraflarını dergiye göndermek. Bu fotoğraflarla hazırlanacak video, projenin bir parçası olacak. Katılmak isteyenler, pandemi öncesindeki çeşitli sanat etkinliklerinde çektikleri fotoğrafları 5 Aralık 2020 tarihine kadar msanat@milliyet.com.tr adresine gönderebilir.