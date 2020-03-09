“Ben acıklı bir Türk filminin sonu başa sarılmış hâliyim.”

Türk Polisiye Yazarları Birliği üyesi olan yazar, orta ve lise öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Yazar, kitabını 2003’te oğlunu dünyaya getirdiği zaman kurgulamaya başlamış. İlk satırlarını Ankara’da yazmaya başladığı romanın son noktasını 2008’de Karabük-Eflani’ye yerleştikten sonra koymuş. “Romanınızda ne anlattınız?” diye soranlara “Bir kadının başından geçebilecek her şeyi. Cemre bir erkekle ona çocuk verdiği için, diğeriyle de ona çocuk veremeyeceği için evlenememiş bir kadın” diye yanıtlıyor. Peki, neden adı Cemre olacak? Tuğba Turan, “Romanın kahramanı, ismini de hikayesiyle beraber getiriyor. Cemre, şubat ayında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü farz edilen sıcaklık demek. Hikayedeki Cemre’nin kimlerin yüreğine düştüğü romanın sayfalarında gizli” diyor. Cemre, kadınlar ve çocuklarla dolu bir evde doludizgin genç kızlığa doğru giderken ergenliğin ayağına

taktığı çelme sonucu yere kapaklanacaktır. Her düştüğünde hacıyatmaz gibi ayağa kalkacak olan genç kız bu oyunu doğanın kurallarına göre oynayacaktır. Ta ki bir meyve bahşedecek kadar rahman ve rahim olan tabiat ananın bu meyveyi yasak ilan edecek zalimliğiyle çarpışana kadar... “Bütün kadınların romanı” sloganı erkekleri korkutmasın sakın, diyor yazar. Çünkü kadının olduğu yerde erkek, kadın ve erkeğin olduğu yerde ise aşk vardır, diyor. Tuğba Turan herkesin anlatacak bir hikayesi olduğunu ve mesleği olan eczacılık sayesinde insanların bu hikayelerini dinleyebildiğini söylüyor. ‘Tilda ve Diğerleri’ isimli polisiye hikayesinin Dedektif Dergi’de 20 sayıdır devam ettiğini belirten yazarın ikinci romanı ise kurgu aşamasında.

Eser Adı: Adı Cemre Olacak

Yazar adı : Tuğba Turan

Yayınevi : Herdem Yayınevi

Türü : Edebiyat - Roman

Sayfa Sayısı: 266

Etiket Fiyatı: 30 TL