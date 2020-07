Belirsizliğin içinden doğan ‘Ebedi Yaz’

Art On İstanbul, yazı ‘Ebedi Yaz’ başlıklı sergiyle karşılıyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların heykel, yeni medya, fotoğraf, resim, rölyef gibi medyumlardaki eserlerinin buluştuğu sergi konseptiyle, geçirdiğimiz bu döneme de selam ediyor. İnsanlara ısının, ışığın verdiği enerjiyi hatırlatmaya çalışan, iyi niyetli, naif bir sergi ‘Ebedi Yaz’. Bu enerjinin uyandırdığı olumlu duyguların ebedi olmasını uman, şiirsel yanı kuvvetli bir yaklaşımı var.

‘Ebedi Yaz’ bir yanıyla buluşma ve dayanışma örneği sergiliyor. Sergide işleriyle yer alan isimlerin yarısını, galerinin böyle bir zamanda üretime teşvik etmek ve yeniden tanıtmak istediği, temsil ettiği sanatçılar oluşturuyor. Katılımcıların diğer yarısı ise kimi çok genç, kimi yeni mezun hatta kimisi de öğrenci olan bağımsız sanatçılardan seçilmiş.







Tam bir salon sergisi yerleşimi tercih edilmiş. Kalabalık bir birliktelik imkânı sunuyor ve şu an eser sergileme imkânı bulamayan sanatçılara alan açıyor. Sanat dünyasının neredeyse uykuya yattığı yaz döneminde varoluşun ve sanat üretiminin devamlılığına dair söz söylüyor.

‘Ebedi Yaz’ aynı zamanda sanatçıların kendi sanat üretimleri içinde karşılaşmalara izin verecek şekilde kurgulanmış. Beş-altı yıl önceki üretimlerin yanı sıra Mithat Şen örneğinde olduğu gibi 1989 yılına tarihlenen 30 yıllık işler de mevcut. Genç bir heykelci olan Işıl Kapu, üç ayrı işinde aynı malzemenin farklı olanaklarını deneyimliyor. Olcay Kuş’un eserleri, İstanbul’dan Berlin’e taşındıktan sonra Kuş’un benzer konu ve temalara nasıl farklı şekillerde yaklaştığını belgeliyor. Oddviz hem evlerinin hem atölyelerinin bulunduğu Kadıköy’ü sevdikleri özellikleriyle yeniden oluşturdukları yeni bir işle katılmış. Sanatçıların farklı dönem ve pratiklerle ürettikleri işlerinden örnekler sunan sergi, sanat üretiminin geçirdiği dönüşümü ve sürekliliği izleyiciye aktarıyor.



ÇAĞIN TANIKLARI

Sanatçı bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek döneminin özelliklerini eserlerine taşır. Bir anlamda çağına tanıklık eder. Tuhaf zamanlardan geçtiğimizi her gün söylüyor, her gün bunun farkına yeniden varıyoruz. Değiştirmek, dönüştürmek, bir taraftan da alışmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Yapmak zorunda olduğumuz bir diğer şey de dayanışmak. Bu bağlamda Art On İstanbul’un yöneticisi Gökşen Buğra’nın şu sözleri önemli: “Bu sergiyle 24 sanatçının bu çağa nasıl tanıklık ettiğini, çağın nasıl algılandığını göstermeye çalıştık. Bu dönemde sanat eseri almak, döneme tanıklık eden bir sanatçının eserini almak ve o üretime katkıda bulunmak demek. Bir kültür elçisi gibi bu zor zamanlarda sanatı koruyup kollayıp ileriye, ilerideki dönemlere taşımak demek.”

‘Ebedi Yaz’ belirsizliklerin bu döneme özgü olmadığı, her yönden yaşamımızı kuşattığı bir zamanda, durup gözlemlemenin ve zihni aktif tutmanın önemini hatırlatmak üzere yaz boyunca -29 Ağustos’a kadar- Art On İstanbul’un gerçek mekânında ve çevrimiçi ortamlarda izleyiciyle buluşacak.



SERGİYE KATILAN SANATÇILAR

Ahmet Çerkez, Ahmet Elhan, Anıl Önen, Begüm Yamanlar, Burcu Erden, Canan Dağdelen, Elif Ece Alarcın, Emrah Önal, Erdal İnci, Erman Özbaşaran, Evren Sungur, Ilgın Seymen, Işıl Kapu, Melike, Mithat Şen, Oddviz, Olcay Kuş, Olgu Ülkenciler, Onur Mansız, Sena Gökçeoğlu, Sencer Vardarman, Uğur Daştan, Uluç Ali Kılıç, Ülgen Semerci.